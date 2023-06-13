Знайдено спосіб лікування гіпертонії: не знадобиться пити пігулки до кінця життя

Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Related video

Команда дослідників із Великобританії виявила ген, який стає причиною одного із найпоширеніших типів підвищеного кров'яного тиску. Понад тим, за словами вчених, вони також нарешті знайшли лікування, яке дозволить пацієнтам з гіпертонією більше не потребувати постійного прийому таблеток, пише New Atlas.

Гіпертонія або високий кров'яний тиск — поширене захворювання, яке без належного лікування може загрожувати серцевими нападами, інсультами та іншими серцево-судинними проблемами. На щастя, існує терапія, яка правда передбачає приймання ліків протягом усього життя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однією з найпоширеніших причин гіпертонії є невеликі доброякісні пухлини в надниркових залоз, які переривають вироблення гормону альдостерону. Він регулює рівень солі в організмі. Таке порушення діагностувати вкрай складно, оскільки коливання рівня солі не видно, якщо пацієнт не здасть відразу кілька аналізів крові у різний час дня.

Дослідження провели вчені з Лондонського університету королеви Марії та лікарні Бартс та знайшли мутацію гена у вузликах надниркових залоз, який викликає проблему. Річ у тому, що знайдена мутація в гені CADM1 впливає на однойменний білок, який зупиняє передачу сигналів між клітинами. Останні не можуть передати інформацію про припинення вироблення альдостерону. Таким чином, вироблення гормону зростає, що призводить до підвищення рівня солі в крові, а потім до гіпертонії.

Автори дослідження знайшли розв'язання цієї проблеми. Як з'ясувалося, видалення надниркових залоз коригує дисбаланс альдостерону в організмі. Через кілька років після операції пацієнти не потребували додаткового лікування та ліків, навіть якщо їхня гіпертонія була важкою або стійкою до медикаментів.

Експерти стверджують, що таке лікування може стати порятунком для людей із такою формою гіпертонії. Також на основі свого дослідження вчені рекомендували 24-годинні аналізи сечі для діагностики коливань альдостерону.

Далі команда хоче перевірити, чи можна точково видаляти крихітні вузлики у надниркових залозах, щоб не видаляти орган повністю.