Як знизити високий кров'яний тиск назавжди: відповідь захована у вашій тарілці

Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

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Гіпертонія, або підвищений кров'яний тиск, є серйозним патологічним станом, який значно підвищує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, нирок і навіть мозку. Але, схоже, дослідники знайшли ефективний спосіб боротьби з гіпертонією, пише PSY Blog.

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У новому дослідженні вчені з Медичної школи Ворвіка вивчили сім рослинних дієт:

середземноморську;

DASH;

вегетаріанську;

із високим вмістом клітковини;

веганську;

із високим вмістом фруктів і овочів;

скандинавську.

Дослідники зосередилися вивчення того, який режим здатний ефективно знизити артеріальний тиск. Результати дослідження показують, що навіть менш суворі рослинні дієти з невеликим вмістом продуктів тваринного походження цілком непогано здатні справлятися з цим завданням.

У ході дослідження вчені порівняли, який уплив на здоров'я людини мають суворі рослинні дієти, а також ті, які містять невелику кількість продуктів тваринного походження, наприклад, м'ясо та молочні продукти. Результати свідчать про те, що навіть менш суворі дієти здатні ефективно знизити кров'яний тиск, а також знизити ризик серцевих хвороб та інсульту.

Зазначимо, що високий кров'яний тиск є одним із ключових факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а тому його зниження вплине на здоров'я людини.

Дослідники наполягають, що глобальний рівень смертності й захворювань через неправильне харчування насправді набагато вищий, ніж надмірне вживання алкоголю, цигарок, небезпечний секс і зловживання наркотиками разом узяті.

Більш ранні дослідження свідчать про те, що щорічно можна було запобігти близько 5 мільйонам смертей, якби люди перейшли на рослинну дієту, багату на:

цільні зерна;

горіхи;

фрукти;

овочі;

насіння.

За словами першого автора дослідження Джошуа Гіббса, вони з колегами вивчили понад чотири десятки досліджень, у яких взяли участь майже 8,5 тисячі осіб. Усі вони були спрямовані на вивчення впливу семи різних рослинних дієт на артеріальний тиск.

Учені застосували систематичний огляд і математичний аналіз та з'ясували, що більшість із цих дієт насправді ефективно знижувати кров'яний тиск. Наприклад, найбільший ефект показала дієта DASH: зниження артеріального тиску на 553/379 мм рт.ст. порівняно з контрольною дієтою та на 8,74/6,05 мм рт.ст. у порівнянні зі "звичайною" дієтою.

Крім того, вчені виявили, що навіть дієти з невеликим вмістом продуктів тваринного походження мали ефект:

на 14% знижує ризик інсульту;

на 19% знижує ризик серцевих нападів;

на 7% знижує загальну смертність.

Дослідники відзначають, що ці результати важливі, тому що вони показують, що для зниження високого кров'яного тиску зовсім не обов'язково виключати з раціону всі продукти тваринного походження — достатньо обмежити їхнє споживання та збільшити частку рослинної їжі в раціоні.

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