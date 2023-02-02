Как снизить высокое кровяное давление навсегда: ответ спрятан в вашей тарелке

Исследователи назвали диету, которая способна эффективно снизить высокое кровяное давление и поддерживать его на уровне.

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Гипертония, или повышенное кровяное давление, является серьезным патологическим состоянием, которое значительно повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и даже мозга. Но, похоже, исследователи нашли эффективный способ борьбы с гипертонией, пишет PSY Blog.

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В новом исследовании ученые из Медицинской школы Уорвика изучили семь растительных диет:

средиземноморскую;

DASH;

вегетарианскую;

с высоким содержанием клетчатки;

веганскую;

с высоким содержанием фруктов и овощей;

скандинавскую.

Исследователи сосредоточились на изучении того, какой режим способен эффективно снизить артериальное давление. Результаты исследования показывают, что даже менее строгие растительные диеты, с небольшим содержанием продуктов животного происхождения, вполне неплохо способны справляться с этой задачей.

В ходе исследования ученые сравнили какое воздействие на здоровье человека оказывают строгие растительные диеты, а также те, которые содержат небольшое количество продуктов животного происхождения, например, мясо и молочные продукты. Результаты свидетельствуют о том, что даже менее строгие диеты способны эффективно снизить кровяное давление, а также снизить риск развития сердечных болезней и инсульта.

Отметим, что высокое кровяное давление является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а потому его снижение окажет значительное положительное влияние на здоровье человека.

Исследователи настаивают, что глобальный уровень смертности и заболеваний из-за неправильного питания на самом деле гораздо выше, чем чрезмерное употребление алкоголя, сигарет, небезопасный секс и злоупотребление наркотиками вместе взятые.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что ежегодно можно было бы предотвратить около 5 миллионов смертей, если бы люди перешли на растительную диету, богатую:

цельными зернами;

орехами;

фруктами;

овощами;

семенами.

По словам первого автора исследования Джошуа Гиббса, они с коллегами изучили более четырех десятков исследований в которых приняли участие почти 8,5 тысяч человек. Все они были направлены на изучение влияния семи различных растительных диет на артериальное давление.

Ученые применили систематический обзор и математический анализ и выяснили, что большинство из этих диет в действительности способы эффективно снижать кровеносное давление. Например, наибольший эффект показала диета DASH: снижение артериального давления на 5,53/3,79 мм рт.ст. по сравнению с контрольной диетой и на 8,74/6,05 мм рт.ст. по сравнению с "обычной" диетой.

Более того, ученые обнаружили, что даже диеты с небольшим содержанием продуктов животного происхождения возымели эффект:

на 14% снижает риск инсультов;

на 19% снижает риск сердечных приступов;

на 7% снижает общую смертность.

Исследователи отмечают, что данные результаты важны, потому что они показывают, что для снижение высокого кровяного давления вовсе не обязательно исключать из рациона все продукты животного происхождения — достаточно ограничить их потребление и увеличить долю растительной пищи в рационе.

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