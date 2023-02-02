Обманчивая бодрость. Ученые рассказали, действительно ли кофе заряжает нас энергией

Исследователи предупреждают, что мы, возможно, желаем от этого напитка больше, чем он мог бы нам дать.

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Многие из нас начинают свой день с утренней чашечки ароматного кофе, наивно полагая, что он способен нас взбодрить и наполнить энергией на целый день. По данным статистики, в общей сложности люди в мире выпивают более двух миллиардов чашек кофе ежедневно, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые решили расставить все точки над и, рассказав, какое на самом деле воздействие на нас оказывает кофе, способен ли он нас взбодрить и зарядить энергией. Забегая на перед, этот напиток в действительности может избавить нас от сонливости, но, вряд ли, способен "энергетически подзарядить".

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Важно понимать, что основным стимулятором в кофе является кофеин, а его основное действие заключается в изменении того, как клетки нашего мозга взаимодействуют с соединением под названием аденозин.

Усталость и сонливость

Аденозин — часть системы, которая регулирует наш цикл сна и бодрствования. По мере того, как мы занимаемся своими делами, уровень аденозина повышается, поскольку он высвобождается в качестве побочного продукта при использовании энергии в наших клетках.

В конце концов аденозин связывается со своим рецептором, что в конечном итоге заставляет замедляться наши клетки, и это вызывает у нас усталость и сонливость. Во время сна потребление энергии снижается, а вместе с ним и уровень аденозина — он снова преобразуется в другие формы. Именно поэтому после сна мы чувствуем себя отдохнувшими.

Если мы все еще сонны после сна, кофеин в действительности может помочь справиться с сонливостью, но лишь на время. Дело в том, что он работает путем связывания с аденозиновыми рецепторами — по сути, просто заполняет "белые пятна" и не дает аденозину связываться с ними.

Эффект недолговечен

Однако эффект кофеина не связан с созданием какой-либо энергии, а скорее лишь вызывает чувство бодрости. Увы, кофеин не способен вечно связываться, а блокируемый им аденозин никуда не исчезает. В результате со временем кофеин расщепляется, рецепторы освобождаются, а весь накопленный аденозин заполняет их — чувство усталости и сонливости возвращается.

Время решает все

На эффект от кофеина влияют несколько факторов:

количество свободного аденозина в вашей системе;

уровень сонливости.

Исследователи отмечают, что более позднее потребление кофеина, когда рецепторы уже заполнены аденозином, по сути может лишь затруднить ваше засыпание. Дело в том, что "полураспад" кофеина требует около 5 часов, однако все мы в данном случае индивидуальны — кому-то может потребоваться больше времени, кому то меньше. Кроме того, исследователи отмечают, что со временем наша толерантность к стимулятору лишь растет.

Известно, что кофеин также способен повышать уровень кортизола, гормона стресса, благодаря чему мы также почувствуем себя более бодрыми. Это может означать, что кофеин более эффективен позже утром, когда у нас уже есть естественный рост кортизола, после пробуждения. Именно поэтому эффект от утренней чашки кофе в постели может показаться не таким сильным.

Исследователи также отмечают, что на уровень усталости также действует и сахар, который мы добавляем в свой утренний кофе. Дело в том, что сахар создает реальную энергию в организме, свободные сахара вызовут всплеск сахара в крови, а затем мы почувствуем усталость, когда его уровень придет в норму.

Также исследователи отмечают, что кофе во время или после еды может действовать более медленно — это связано с тем, что пища замедляет усвоение кофеина.

Альтернативы кофе

Кофе не является единственным напитком с кофеином, он также содержится в:

чае;

энергетиках;

коле и других напитках.

Однако каждый напиток с кофеином, по сути, имеет свой собственный профиль дополнительных соединений, которые могут оказывать собственный стимулирующий эффект или способны взаимодействовать с кофеином, изменяя его воздействие.

Так или иначе, важно помнить, что кофеин может быть полезен, но он вовсе не является "волшебным нектаров". Чтобы создавать энергию и заряжать ей наши тела, нам необходимо правильно питаться, соблюдать водный баланс и спать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой продукт может сделать утренний кофе полезнее.