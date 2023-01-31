Секретный ингредиент. Ученые рассказали, какой продукт может сделать утренний кофе полезнее

Всего один ингредиент в небольшом количестве способен значительно усилить противовоспалительные свойства напитка.

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Многие из нас привыкли начинать свой день с чашечки крепкого ароматного кофе, и теперь, похоже, ученые нашли способ усилить противовоспалительные свойства утренней чашечки кофе — потребуется всего один дополнительный ингредиент, пишет New Atlas.

В новых исследованиях ученые из Копенгагенского университета сосредоточились на изучении полифенолов — семейства органических соединений, которые содержатся во многих продуктах питания и, как известно, обладают антиоксидантным действием. Более ранние исследования показали, что полифенолы способны уменьшить окислительный стресс в организме человека.

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Несмотря на то, что ученым многое известно о свойствах полифенолов, они до сих пор не знают многого о том, как эти соединения взаимодействуют с другими молекулами, которые содержатся в продуктах питания.

В своих исследования ученые сосредоточились на изучении того, как кофейная и хлорогеновая кислоты (два основных полифенола, содержащихся в кофе) взаимодействуют с цистеином (ключевой белок в молоке).

В первом исследовании ученые изучили, как эта комбинация полифенолов и белков влияет на иммунные клетки. Затем исследователи искусственно воспалили иммунные клетки и проверили, насколько эффективно эта комбинация способна предотвратить воспаление. По словам ведущего автора исследования Марианны Ниссен Лунд, результаты оказались впечатляющими — обогащенные белком полифенолы оказались вдвое эффективнее в предотвращении воспаления в иммунных клетках, в сравнении с обычными полифенолами.

Теперь исследователи предполагают, что кофе с небольшим количеством молока способен позитивно влиять на человеческий организм, а именно подавлять воспаление у людей.

Во втором исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, есть ли эта чудодейственная связь полифенола и белка в кофе с молоком. В ходе этого эксперимента Лунд с коллегами выяснили, что обычный кофе с молоком в действительности также генерирует эти новые связанные молекулы.

Исследователи предполагают, что подобная связь возникает не только в кофе с молоком, но и других продуктах, таких как мясо и овощи или фруктовые молочные коктейли. Однако потребуются дальнейшие исследования.

На данном этапе Лунд с коллегами изучили полифенол-белковую связь лишь на клетках, следующим этапом будут испытания на животных, а затем команда надеется приступить к испытаниям на людях. Параллельно команда также работает над поиском способов повышения активности полифенолов в организме человека с помощью добавления к ним белков.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, сколько нужно пить чашек кофе в день, чтобы жить дольше.