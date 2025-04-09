Такой же вкусный: физики выяснили, как приготовить идеальный кофе с меньшими затратами

Ученые обнаружили новый метод, который позволяет заваривать идеальную чашку кофе и при этом можно экономить 10% кофейных зерен. Но кофе будет таким же крепким и ароматным.

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Исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids, пишет New Scientist.

Поскольку изменение климата делает производство кофе все более сложным, становится все более важным заваривать этот напиток максимально эффективным способом, говорят физики.

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Кофе становится все сложнее выращивать, и из-за этого цены на кофе, вероятно, вырастут в ближайшие годы. Идея нового исследования заключалась в том, чтобы выяснить, можно ли приготовить вкусный кофе, но при этом уменьшить количество необходимых кофейных зерен.

Ученые сосредоточили свое внимание на изучении метода заваривания кофе под названием пуровер, когда горячую воду медленно льют на молотый кофе в конусообразном бумажном фильтре, вставленном в чашку.

Ученые пришли к выводу, что для получения идеальной чашки кофе, заваренного таким методом, нужно следовать нескольким простым советам. Во-первых, нужно наливать воду медленно. Чем больше времени кофейные зерна погружены в воду внутри конуса, тем больше происходит экстракция. Но это работает только до определенного момента. Если наливать воду слишком медленно, то молотый кофе недостаточно перемешивается. Он оседает на дно и фактически начинает уменьшать объем экстракции. Чтобы бороться с этим, нужно наливать воду с большей высоты.

Если поднять чайник выше, то можно получить больше энергии от гравитации. Тогда все частицы войдут в этот вид глобальной циркуляции, который обычно нельзя получить, если наливать воду с меньшей высоты. Кофейная гуща циркулирует по мере просачивания воды, что приводит к эффективному смешиванию воды и гущи, говорят физики.

Эксперименты показали, что крепость кофе увеличивается, когда чайник находится на высоте 50 см над чашкой со вставленным фильтром. В тоже время ученые предупреждают, что если наливать воду со слишком большой высоты, то ее поток начнет распадаться на капли, что нарушит циркуляцию в фильтре. Конечно же также наливание горячей воды с большой высоты может привести к ожогам.

Физики говорят, что, если следовать их советам, то можно получить кофе, приготовленный методом пуровер, который будет иметь идеальный вкус. Главное не торопиться при наливании воды и не позволять потоку воды распадаться.

Этот процесс очень зависит от типа кофе, размера помола, типа используемого чайника и множества других факторов, но физики обнаружили, что их метод может привести к экономии от 5% до 10% необходимого количества кофе. Эксперименты показали, что полученный напиток содержит такое же количество растворенных твердых веществ, поэтому он должен быть таким же крепким и ароматным.

Напоминаем, что ученые выяснили, когда стоит пить последнюю чашку кофе, чтобы нормально выспаться, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую яркую зеленую комету, которую можно увидеть невооруженным глазом. Новая комета получила название SWAN25F и ее обнаружил астроном-любитель на изображениях космического аппарата SOHO, который изучает Солнце.

Еще Фокус писал о том, что физики выяснили, каким образом люди смогут извлечь безграничную энергию из пожирателей материи в космосе.