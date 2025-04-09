Така ж смачна: фізики з'ясували, як приготувати ідеальну каву з меншими витратами

Учені виявили новий метод, який дає змогу заварювати ідеальну чашку кави і при цьому можна економити 10% кавових зерен. Але кава буде такою ж міцною та ароматною.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Physics of Fluids, пише New Scientist.

Оскільки зміна клімату робить виробництво кави дедалі складнішим, стає дедалі важливішим заварювати цей напій у максимально ефективний спосіб, кажуть фізики.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Каву стає дедалі складніше вирощувати, і через це ціни на каву, ймовірно, зростуть найближчими роками. Ідея нового дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можна приготувати смачну каву, але при цьому зменшити кількість необхідних кавових зерен.

Вчені зосередили свою увагу на вивченні методу заварювання кави під назвою пуровер, коли гарячу воду повільно ллють на мелену каву в конусоподібному паперовому фільтрі, вставленому в чашку.

Учені дійшли висновку, що для отримання ідеальної чашки кави, завареної таким методом, потрібно дотримуватися кількох простих порад. По-перше, потрібно наливати воду повільно. Що більше часу кавові зерна занурені у воду всередині конуса, то більше відбувається екстракція. Але це працює тільки до певного моменту. Якщо наливати воду занадто повільно, то мелена кава недостатньо перемішується. Вона осідає на дно і фактично починає зменшувати обсяг екстракції. Щоб боротися з цим, потрібно наливати воду з більшої висоти.

Якщо підняти чайник вище, то можна отримати більше енергії від гравітації. Тоді всі частинки увійдуть у цей вид глобальної циркуляції, який зазвичай не можна отримати, якщо наливати воду з меншої висоти. Кавова гуща циркулює в міру просочування води, що призводить до ефективного змішування води і гущі, кажуть фізики.

Експерименти показали, що міцність кави збільшується, коли чайник перебуває на висоті 50 см над чашкою зі вставленим фільтром. Водночас учені попереджають, що якщо наливати воду із занадто великої висоти, то її потік почне розпадатися на краплі, що порушить циркуляцію у фільтрі. Звичайно ж також наливання гарячої води з великої висоти може призвести до опіків.

Фізики кажуть, що, якщо дотримуватися їхніх порад, то можна отримати каву, приготовану методом пуровер, яка матиме ідеальний смак. Головне не поспішати під час наливання води і не дозволяти потоку води розпадатися.

Цей процес дуже залежить від типу кави, розміру помелу, типу використовуваного чайника і безлічі інших чинників, але фізики виявили, що їхній метод може призвести до економії від 5% до 10% необхідної кількості кави. Експерименти показали, що отриманий напій містить таку саму кількість розчинених твердих речовин, тож він має бути таким самим міцним і ароматним.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, коли варто пити останню чашку кави, щоб нормально виспатися, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову яскраву зелену комету, яку можна побачити неозброєним оком. Нова комета отримала назву SWAN25F і її виявив астроном-аматор на зображеннях космічного апарату SOHO, який вивчає Сонце.

Ще Фокус писав про те, що фізики з'ясували, яким чином люди зможуть витягти безмежну енергію з пожирачів матерії в космосі.