Існує важлива межа: коли варто пити останню чашку кави, щоб нормально виспатися

Кофеїн давно став для багатьох порятунком від ранкової нестачі сил, зробивши каву одним із найпопулярніших напоїв. Однак вчені застерігають, що у всього є своя ціна і та енергія, яку він нам дарує, забирається у нас у критично важливий момент.

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Ранок без кави. Для багатьох він просто немислимий, враховуючи, що майже троє з чотирьох людей випивають чашечку (або кілька), щоб струсити з себе тривалу сонливість. Але, незважаючи на те, що кава добре відома як підбадьорливий напій, її роль у циклі сну складніша, ніж здається. Якщо кофеїн — це захист від сонливості, то виникає природне запитання про те, коли цей захист стає перешкодою для відпочинку, пише IFLScience.

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Кофеїн блокує аденозин, нейротрансмітер, що відповідає за сон, і одночасно пригнічує мелатонін, гормон, який допомагає регулювати наш нічний відпочинок. Систематичний огляд, опублікований у журналі Sleep Medicine Review, підтвердив, що вживання кофеїну може збільшити латентність сну — час, необхідний для засинання, — а також скоротити загальну тривалість сну і погіршити його якість.

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І це був аж ніяк не просто односторонній зв'язок: хоча позбавлення сну може призвести до збільшення споживання кави, протилежне теж справедливе. Вченими було доведено, що відмова від кофеїну навіть на один день покращує тривалість і ефективність сну. Цикл самопідтримується — кофеїн змушує людей не спати, але його вплив на сон змушує їх наступного дня тягнутися до ще більшої кількості кави.

Експерт зі сну Абхінав Сінгх із Центру сну в Індіані попереджає, що кофеїн ховається в найнесподіваніших місцях, від шоколаду до добавок для тренувань і навіть засобів для догляду за шкірою, що ще більше ускладнює спроби скоротити його споживання.

Але важливу роль відіграє не стільки її кількість, скільки час вживання. Справа не тільки в тому, щоб пити менше, а й у тому, коли нам варто випивати останню чашку кави. Метаболізм кофеїну залежить від генетики: ген CYP1A2 впливає на те, як швидко людина його переробляє.

В одних людей кофеїн метаболізується швидко, а в інших він діє тривалий час. Зареєстрований дієтолог Ентоні ДіМаріно пояснює, що період напіврозпаду кофеїну — час, необхідний для того, щоб половина його вивести з організму, зазвичай становить від двох до десяти годин.

Для середньостатистичної людини це означає, що за умови кави, випитої о 6 вечора, в її організмі до півночі залишається половина кофеїну, а до ранку — ще чверть. Фахівець із проблем сну Крістофер Дрейк зазначає, що багато людей не усвідомлюють, наскільки сильно кава після обіду може порушити їхній сон, тому експерти радять обирати час відсікання приблизно о 2-3 годині дня для людей зі звичайним графіком роботи й сну.

Дослідження, опубліковане в журналі PNAS і проведене Кімберлі Фенн з Лабораторії сну і навчання Мічиганського державного університету, показало, що, хоча кофеїн може незначною мірою допомогти в підвищенні пильності, він не покращує когнітивні функції в людей, які відчувають нестачу сну.

Завдяки своїй стимулюючій дії кава посідає гідне місце в повсякденному житті мільйонів, але надмірне захоплення нею дорогого коштує нам у довгостроковій перспективі, вважають учені. Сон залишається найефективнішим засобом відновлення організму, і хоча кофеїн може слугувати тимчасовою милицею, він не може замінити переваги повноцінного нічного відпочинку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.