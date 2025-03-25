Жінка записала, що робить уві сні: краще б вона цього не бачила (фото, відео)

Пара щовечора перевіряє замки, вимикає та блокує побутові прилади, адже жінка може робити несподівані вчинки, коли спить.

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Сара Крафті, яка страждає на сомнамбулізм, разом з чоловіком Джоелом вирішили встановити камери відеонагляду, щоб зафіксувати свої несвідомі нічні пересування. Дізнавшись про блогерку Celina Spooky Boo, яка знімає такі ролики, пара наважилась на аналогічний експеримент.

Результати перевершили всі очікування. Джоел почав викладати відео у TikTok, і вони миттєво стали вірусними. Перший запис, де Сара кладе яйце та у миску, зібрало 1,4 мільйона переглядів, а другий — з покладеним у тостер гребінцем — майже 1,5 мільйона.

"Я була шокована, дізнавшись, скільки людей знають про сомнамбулізм", — розповідає Сара.

Пріоритетом для подружжя стала безпека. Вони щовечора перевіряють замки, вимикають та блокують побутові прилади, адже жінка може робити несподівані вчинки уві сні. Хоча Сара ніколи не виходила з дому, вона знає деяких сновид, які виходили.

Жінка була здивована, коли побачила свої дії уві сні Фото: Sarah Kraffty

Тисячі користувачів у коментарях поділилися власними історіями про сомнамбулізм, перетворивши особисту історію подружжя на справжній інтернет-феномен.

Сара та Джоель сподіваються, що їхні відео допоможуть іншим сновидам та їхнім сім'ям краще розуміти та убезпечувати себе.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про Кайлу Самсон із Великої Британії, яка встановила приховані камери у своєму будинку заради безпеки, але випадково зафіксувала щось загадкове. У відео, яким вона поділилася у Facebook, видно, як двері, що відкриваються лише за відбитком пальця, посеред ночі раптово розчиняються самі по собі.

Тим часом 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд (графство Кент, Велика Британія) скористалася прихованою камерою біля свого будинку, щоб викрити сусідку в несподіваному вчинку.