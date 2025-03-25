Женщина записала, что делает во сне: лучше бы она этого не видела (фото, видео)

Пара каждый вечер проверяет замки, выключает и блокирует бытовые приборы, ведь женщина может делать неожиданные поступки, когда спит.

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Сара Крафти, которая страдает сомнамбулизмом, вместе с мужем Джоэлом решили установить камеры видеонаблюдения, чтобы зафиксировать свои бессознательные ночные передвижения. Узнав о блогере Celina Spooky Boo, которая снимает такие ролики, пара решилась на аналогичный эксперимент.

Результаты превзошли все ожидания. Джоэл начал выкладывать видео в TikTok, и они мгновенно стали вирусными. Первая запись, где Сара кладет яйцо и в миску, собрала 1,4 миллиона просмотров, а вторая — с положенным в тостер гребешком — почти 1,5 миллиона.

"Я была шокирована, узнав, сколько людей знают о сомнамбулизме", — рассказывает Сара.

Приоритетом для супругов стала безопасность. Они каждый вечер проверяют замки, выключают и блокируют бытовые приборы, ведь женщина может делать неожиданные поступки во сне. Хотя Сара никогда не выходила из дома, она знает некоторых сновидцев, которые выходили.

Женщина была удивлена, когда увидела свои действия во сне Фото: Sarah Kraffty

Тысячи пользователей в комментариях поделились собственными историями о сомнамбулизме, превратив личную историю супругов в настоящий интернет-феномен.

Сара и Джоэль надеются, что их видео помогут другим сновидцам и их семьям лучше понимать и защищать себя.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о Кайле Самсон из Великобритании, которая установила скрытые камеры в своем доме ради безопасности, но случайно зафиксировала нечто загадочное. В видео, которым она поделилась в Facebook, видно, как дверь, открывающаяся только по отпечатку пальца, посреди ночи внезапно распахивается сама по себе.

Тем временем 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенд (графство Кент, Великобритания) воспользовалась скрытой камерой возле своего дома, чтобы уличить соседку в неожиданном поступке.