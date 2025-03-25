Женщина записала, что делает во сне: лучше бы она этого не видела (фото, видео)
Пара каждый вечер проверяет замки, выключает и блокирует бытовые приборы, ведь женщина может делать неожиданные поступки, когда спит.
Сара Крафти, которая страдает сомнамбулизмом, вместе с мужем Джоэлом решили установить камеры видеонаблюдения, чтобы зафиксировать свои бессознательные ночные передвижения. Узнав о блогере Celina Spooky Boo, которая снимает такие ролики, пара решилась на аналогичный эксперимент.
Результаты превзошли все ожидания. Джоэл начал выкладывать видео в TikTok, и они мгновенно стали вирусными. Первая запись, где Сара кладет яйцо и в миску, собрала 1,4 миллиона просмотров, а вторая — с положенным в тостер гребешком — почти 1,5 миллиона.
"Я была шокирована, узнав, сколько людей знают о сомнамбулизме", — рассказывает Сара.
Приоритетом для супругов стала безопасность. Они каждый вечер проверяют замки, выключают и блокируют бытовые приборы, ведь женщина может делать неожиданные поступки во сне. Хотя Сара никогда не выходила из дома, она знает некоторых сновидцев, которые выходили.
Тысячи пользователей в комментариях поделились собственными историями о сомнамбулизме, превратив личную историю супругов в настоящий интернет-феномен.
Сара и Джоэль надеются, что их видео помогут другим сновидцам и их семьям лучше понимать и защищать себя.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о Кайле Самсон из Великобритании, которая установила скрытые камеры в своем доме ради безопасности, но случайно зафиксировала нечто загадочное. В видео, которым она поделилась в Facebook, видно, как дверь, открывающаяся только по отпечатку пальца, посреди ночи внезапно распахивается сама по себе.
Тем временем 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенд (графство Кент, Великобритания) воспользовалась скрытой камерой возле своего дома, чтобы уличить соседку в неожиданном поступке.