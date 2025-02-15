Перша чашка кави на Землі: вчені розповіли, коли люди вперше оцінили цей напій

Дослідники розповіли про те, коли люди вперше випили чашку кави, і як цей напій став таким популярним.

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Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Величезна кількість людей по всій земній кулі починають свій день із гарячої чашки кави, а інші й зовсім не можуть уявити себе без цього напою протягом усього дня. Але як кава стала такою популярною, і звідки взагалі з'явилася у нашому житті? Дослідники розповіли історію напою, пише IFLScience.

Попри широку популярність кави сьогодні, історія споживання цього напою досить загадкова. Ніхто точно не може сказати, як і звідки з'явилися зерна, і хто першим в історії людства додумався їх обсмажити, а потім використати для приготування напою, але деякі теорії все ж існують.

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Найпопулярнішою історією появи кави є історія пастуха, на ім'я Калді, який помітив, що кози дивно поводяться після того, як з'їли кілька ягід. Пізніше пастух відніс ягоди місцевому ченцеві, який схвалив зерна і кинув їх у вогонь — так з'явилися перші обсмажені кавові зерна. Припускають, що ця історія сталася в 9 столітті нашої ери в Ефіопії. Однак учені не виявили жодних письмових доказів того, що історія дійсно мала місце.

Існує безліч інших подібних історій, проте вчені вважають, що вживання кави в їжу могло практикуватися африканськими народами, зокрема й предками галла в Ефіопії — тобто, задовго до того, як з'явилися записи.

За словами вчених, наразі немає жодних доказів того, що каву коли-небудь вирощували та споживали стародавні культури, зокрема:

єгиптянами;

греками;

римлянами;

африканцями;

близькосхідними королівствами.

Перші вагомі докази вживання кави з'явилися в медичних працях 9 століття нашої ери впливового перського лікаря Абу Бакра Мухаммада ібн Закарії ар-Разі, також відомого на латині як Разес. Імовірно, він називав кавові ягоди — "бунном", а напій із них — "бунчамом". Лікар також писав, що напій корисний для людей із гарячою натурою, але знижує лібідо. У записах також вказується, що ягоди використовували для усунення неприємних запахів, пов'язаних із потом, а також для очищення шкіри. Крім того, вважалося, що ягоди, ймовірно, здатні впливати на розум — це перша згадка кави як стимулятора.

Незабаром кава стала неймовірно популярною в арабському світі: наприклад, у Ємені напій використовували для збільшення концентрації під час тривалої молитви. До 1414 року напій з'явився в Мецці, а пізніше він поширився до Єгипту з Ємену, де він допоміг відкрити кав'ярні в Каїрі. Ранні кав'ярні також були створені в таких місцях, як Алеппо в Сирії, а пізніше, на початку XVI століття, у Стамбулі, столиці Османської імперії. Ісламська влада також ставилася до цих місць з підозрою, а кав'ярні приваблювали інтелектуалів, які збиралися, щоб послухати музику і поезію та обговорити ідеї.

До Європи кава поширилася двома шляхами:

з Османської імперії;

через море з Мокки — початкової точки виробництва кави в Ємені.

Спочатку споживання кави в Європі розглядалося з підозрою, оскільки воно було пов'язане з мусульманською культурою. Цей рівень культурного опору був настільки виражений, що 1600 року Папа Климент VIII хрестив каву, щоб християнам було зручніше її пити. Це ознаменувало нову еру в споживанні кави, під час якої вона дедалі більше втрачала свої культурні асоціації з ісламом.

Наразі кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі, а дослідники все частіше заявляють про те, що споживання цього напою пов'язане з перевагами для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли пити каву найкорисніше.