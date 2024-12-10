Пий каву і живи довше: вчені поділилися подробицями нового дослідження

Учені виявили, що регулярне й помірне вживання кави впливає на здоров’я людей, зокрема збільшує тривалість життя. Однак на цьому відкриття не закінчилися.

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Багато людей покладаються на каву як на щоденний заряд бадьорості. Останні дослідження показують, що цей улюблений напій може запропонувати більше, ніж просто заряд кофеїну. На думку вчених, регулярне споживання кави може сприяти довшому та здоровішому життю пише Science Alert.

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У комплексному дослідженні під керівництвом Університету Коїмбри в Португалії вдалося проаналізувати 85 попередніх досліджень за участю учасників із різних регіонів, включаючи Європу, Америку, Австралію та Азію. Цей аналіз вивчав зв'язок кави з рівнем здоров'я та смертності.

Цей аналіз вивчав зв'язок кави з рівнем здоров'я та смертності Фото: Lopes and Cunha, Ageing Research Reviews, 2024

Результати показали, що вживання приблизно трьох чашок кави на день може збільшити тривалість життя людини в середньому на 1,84 року. Щобільше, регулярне споживання кави пов'язане зі збільшенням "періоду здоров'я" — часу, проведеного без серйозних захворювань.

"Традиційні клінічні рекомендації часом не враховують роль кави у здоровому старінні, — зазначає Родріго Куньї, невролог з Університету Коїмбри. — Наш огляд висвітлює, як помірне, регулярне споживання кави може потенційно протидіяти біологічним механізмам, пов'язаним зі старінням, знижуючи ризики появи розладів та супутніх захворювань".

Дослідники врахували низку змінних, таких як типи кави, демографічні дані учасників та тривалість дослідження, визнаючи, що індивідуальні переваги можуть відрізнятися. Хоча кава сама по собі не є чарівним рішенням, результати численних досліджень свідчать про позитивний зв'язок між споживанням кави та покращенням стану здоров'я. Команда проаналізувала ключові показники, такі як запалення та метаболізм, контролюючи такі фактори, як куріння та вживання алкоголю.

На думку дослідників, регулярне вживання кави може допомогти підтримувати функції м'язової, серцево-судинної, психічної та імунної систем. Вони також виявили зворотний зв'язок між споживанням кави та поширеністю вікових захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, респіраторні проблеми, інсульт, деякі види раку, діабет, деменцію, депресію та слабкість.

Однак вчені застерігають, що багато досліджень спираються на дані, отримані від респондентів, і зазначають, що профінансував ці дослідження Інститут наукової інформації про каву, некомерційна організація, яку підтримують великі кавові компанії.

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Хоча результати дослідження не встановлюють прямого причинно-наслідкового зв'язку, вони узгоджуються з попередніми висновками, що вказують на потенційну роль кави у здоров'ї серця та довголітті.

Куньї наголосив на важливості аналізу та зазначив: "Стає все важливішим вивчати дієтичні втручання, які можуть дозволити людям жити не тільки довше, але й здоровіше".

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