Пей кофе и живи дольше: ученые поделились подробностями нового исследования

Ученые обнаружили, что регулярное и умеренное употребление кофе влияет на здоровье людей, в частности увеличивает продолжительность жизни. Однако на этом открытия не закончились.

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Многие люди полагаются на кофе как на ежедневный заряд бодрости. Последние исследования показывают, что этот любимый напиток может предложить больше, чем просто заряд кофеина. По мнению ученых, регулярное потребление кофе может способствовать более долгой и здоровой жизни пишет Science Alert.

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В комплексном исследовании под руководством Университета Коимбры в Португалии удалось проанализировать 85 предыдущих исследований с участием участников из разных регионов, включая Европу, Америку, Австралию и Азию. Этот анализ изучал связь кофе с уровнем здоровья и смертности.

Этот анализ изучал связь кофе с уровнем здоровья и смертности Фото: Lopes and Cunha, Ageing Research Reviews, 2024

Результаты показали, что употребление примерно трех чашек кофе в день может увеличить продолжительность жизни человека в среднем на 1,84 года. Более того, регулярное потребление кофе связано с увеличением "периода здоровья" — времени, проведенного без серьезных заболеваний.

"Традиционные клинические рекомендации порой не учитывают роль кофе в здоровом старении, — отмечает Родриго Куньи, невролог из Университета Коимбры, — Наш обзор освещает, как умеренное, регулярное потребление кофе может потенциально противодействовать биологическим механизмам, связанным со старением, снижая риски появления расстройств и сопутствующих заболеваний".

Исследователи учли ряд переменных, таких как типы кофе, демографические данные участников и продолжительность исследования, признавая, что индивидуальные предпочтения могут отличаться. Хотя кофе сам по себе не является волшебным решением, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о положительной связи между потреблением кофе и улучшением состояния здоровья. Команда проанализировала ключевые показатели, такие как воспаление и метаболизм, контролируя такие факторы, как курение и употребление алкоголя.

По мнению исследователей, регулярное употребление кофе может помочь поддерживать функции мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. Они также обнаружили обратную связь между потреблением кофе и распространенностью возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, респираторные проблемы, инсульт, некоторые виды рака, диабет, деменцию, депрессию и слабость.

Однако ученые предостерегают, что многие исследования опираются на данные, полученные от респондентов, и отмечают, что профинансировал эти исследования Институт научной информации о кофе, некоммерческая организация, которую поддерживают крупные кофейные компании.

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Хотя результаты исследования не устанавливают прямой причинно-следственной связи, они согласуются с предыдущими выводами, указывающими на потенциальную роль кофе в здоровье сердца и долголетии.

Куньи отметил важность анализа и отметил: "Становится все важнее изучать диетические вмешательства, которые могут позволить людям жить не только дольше, но и здоровее".

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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.