Безумное удовлетворение. Ученые обнаружили нервы отвечающие за сексуальное удовольствие

В нас скрыты микроскопические структуры, которые могут хранить секреты сексуального удовольствия и чувствительности. Новые исследования проливают свет на их интригующие функции.

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Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза в США провели серию экспериментов на мышах, чтобы изучить функции заполненных нервами структур, известных как тельца Краузе, которые находятся в таких нежных тканях, как гениталии. С помощью окрашивания и генетических инструментов они обнаружили, что эти структуры специализируются на передаче ощущений легкого прикосновения и вибраций и играют важную роль в сексуальном возбуждении и активности как у самцов, так и у самок мышей, пишет ScienceAlert.

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Когда в 1850-х годах немецкий анатом Вильгельм Краузе заглянул в наше тело, он обнаружил некоторые интересные структуры в наших интимных местах: на головке и клиторе. Он также обнаружил их в других чувствительных зонах, таких как наши губы, языки и глаза. Эти структуры, известные сегодня как тельца Краузе, были наполнены нервами, но что именно делали эти капсулы, наполненные нервами, было неясно. Некоторые считали, что они похожи на маленькие термометры для нашей кожи, реагирующие на холодную температуру. Однако новое исследование, возможно, раскрыло их истинное предназначение, и это не то, что вы могли подумать.

Ученые решили изучить эти микроскопические загадочные пучки у мышей. Команда заметила, что у самцов и самок мышей количество этих телец в тканях половых органов одинаково. Однако из-за разницы в размерах эти структуры более плотно упакованы в одних областях, чем в других.

Затем исследователи использовали генетические инструменты, чтобы раскрыть секретную работу нервов внутри этих структур. Они обнаружили, что нервы действительно чувствительны к легким прикосновениям и вибрациям, а не к низким температурам.

Исследование так же выявило, что эти структуры могут играть важную роль в том, как млекопитающие, включая нас, людей, испытывают сексуальное удовольствие. Когда они стимулировали эти структуры у мышей-самцов, мыши демонстрировали признаки возбуждения. С другой стороны, когда они удаляли эти структуры у других мышей, эти животные не проявляли обычных признаков сексуального интереса или активности.

Окрашенные ткани показали концентрацию телец Краузе в тканях клитора (слева) и головки (справа) Фото: bioRxiv

Исследователи обнаружили те же эффекты у самок мышей. Те из них, у которых отсутствовали эти нервные структуры, практически не проявляли интереса к сексу, даже во время естественного репродуктивного цикла.

Хотя это исследование проводилось на мышах, возможно, что эти структуры играют аналогичную роль и у людей. Если это так, то это может открыть новые пути для понимания сексуального влечения и чувствительности у людей и потенциально может помочь в решении сексуальных дисфункций.

Следует отметить, что эти результаты еще не прошли рецензирование — процесс, в ходе которого другие ученые оценивают методологию и результаты исследования. Это важный шаг в научном процессе, гарантирующий надежность исследования.

Поэтому, хотя мы не должны делать поспешных выводов, интересно посмотреть, к чему может привести это исследование. Эти загадочные нервные структуры могут играть гораздо более важную роль в нашей жизни, чем мы когда-либо думали. Их лучшее понимание может помочь нам лучше понять человеческое удовольствие и, возможно, предложить новые решения для людей, сталкивающихся с определенными интимными проблемами со здоровьем.

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