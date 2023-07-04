Шалене задоволення. Учені виявили нерви, що відповідають за сексуальне задоволення

У нас приховані мікроскопічні структури, які можуть зберігати секрети сексуального задоволення і чутливості. Нові дослідження проливають світло на їхні інтригуючі функції.

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Вчені з Медичного інституту Говарда Г'юза в США провели серію експериментів на мишах, щоб вивчити функції заповнених нервами структур, відомих як тільця Краузе, що знаходяться в таких ніжних тканинах, як геніталії. За допомогою фарбування і генетичних інструментів вони виявили, що ці структури спеціалізуються на передачі відчуттів легкого дотику і вібрацій і відіграють важливу роль у сексуальному збудженні та активності як у самців, так і у самок мишей, пише ScienceAlert.

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Коли в 1850-х роках німецький анатом Вільгельм Краузе заглянув у наше тіло, він виявив деякі цікаві структури в наших інтимних місцях: на голівці та кліторі. Він також виявив їх в інших чутливих зонах, таких як наші губи, язики та очі. Ці структури, відомі сьогодні як тільця Краузе, були наповнені нервами, але що саме робили ці капсули, наповнені нервами, було неясно. Дехто вважав, що вони схожі на маленькі термометри для нашої шкіри, які реагують на холодну температуру. Однак нове дослідження, можливо, розкрило їхнє справжнє призначення, і це не те, що ви могли подумати.

Вчені вирішили вивчити ці мікроскопічні загадкові пучки у мишей. Команда помітила, що у самців і самок мишей кількість цих тілець у тканинах статевих органів однакова. Однак через різницю в розмірах ці структури більш щільно упаковані в одних областях, ніж в інших.

Потім дослідники використовували генетичні інструменти, щоб розкрити секретну роботу нервів усередині цих структур. Вони виявили, що нерви дійсно чутливі до легких дотиків і вібрацій, а не до низьких температур.

Дослідження так само виявило, що ці структури можуть відігравати важливу роль у тому, як ссавці, включно з нами, людьми, відчувають сексуальне задоволення. Коли вони стимулювали ці структури у мишей-самців, миші демонстрували ознаки збудження. З іншого боку, коли вони видаляли ці структури в інших мишей, ці тварини не виявляли звичайних ознак сексуального інтересу або активності.

Пофарбовані тканини показали концентрацію тілець Краузе в тканинах клітора (ліворуч) і голівки (праворуч) Фото: bioRxiv

Дослідники виявили ті самі ефекти у самок мишей. Ті з них, у яких були відсутні ці нервові структури, практично не виявляли інтересу до сексу, навіть під час природного репродуктивного циклу.

Хоча це дослідження проводилося на мишах, можливо, що ці структури відіграють аналогічну роль і в людей. Якщо це так, то це може відкрити нові шляхи для розуміння сексуального потягу і чутливості у людей і потенційно може допомогти у вирішенні сексуальних дисфункцій.

Слід зазначити, що ці результати ще не пройшли рецензування — процес, під час якого інші вчені оцінюють методологію та результати дослідження. Це важливий крок у науковому процесі, що гарантує надійність дослідження.

Тому, хоча ми не повинні робити поспішних висновків, цікаво подивитися, до чого може призвести це дослідження. Ці загадкові нервові структури можуть відігравати набагато важливішу роль у нашому житті, ніж ми коли-небудь думали. Їх краще розуміння може допомогти нам краще зрозуміти людське задоволення і, можливо, запропонувати нові рішення для людей, які стикаються з певними інтимними проблемами зі здоров'ям.

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