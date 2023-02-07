Непотрібний "гормон кохання". Дослідження показало, що стосунки будуються і без окситоцину

Генетичне позбавлення степових полівок окситоцину не завадило їм формувати пари та створювати сім'ї, змінивши все, що нам було відомо про роль окситоцину у коханні та формуванні сім'ї.

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Використовуючи передові технології редагування генів, дослідники створили степові полівки без рецепторів окситоцину, пише New Atlas. Вважалося, що ці сумнозвісні моногамні ссавці покладаються на окситоцин для формування важливих соціальних зв'язків, але результати цих нових експериментів показують, що цей так званий "гормон кохання" може бути менш важливим, ніж передбачалося.

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Декілька десятиліть тому екологи виявили, що пари самців і самок степових полівок, одного з видів гризунів, постійно потрапляють у пастки разом. Подальше дослідження показало, що ці види належать до невеликої меншості моногамних ссавців, які утворюють пари, що можуть жити разом усе життя.

У 1980-х та 1990-х роках лабораторні роботи зі степовими полівками виявили ключову роль гормону окситоцину у формуванні материнської поведінки тварин та поведінки прихильності. Коли для блокування рецепторів окситоцину використовували ліки, здатність тварин ефективно формувати соціальні зв'язки знижувалася. Ці дослідження степових полівок допомогли визначити те, що ми сьогодні розуміємо як роль окситоцину в соціальних стосунках. Неофіційно окситоцин навіть часто називають "гормоном любові" через те, як ми припускаємо, що цей гормон допомагає ссавцям зміцнювати довірчі стосунки.

Близько 15 років психіатр Девананд Манолі цікавився хімією мозку, що стоїть за соціальними зв'язками. Тому Манолі поєднав зусилля з нейробіологом Нірао Шахом, щоб розробити унікальний експеримент. Пара вчених була зацікавлена в тому, щоб подивитися, що станеться зі степовими полівками, якщо їх генетично модифікувати, щоб вони були повністю позбавлені рецепторів окситоцину від народження.

"Ліки можуть бути дуже грубим методом у тому сенсі, що вони можуть зв'язуватися з кількома рецепторами, і ви не знаєте, яка дія зв'язування викликає ефект, що спостерігається, — пояснив Манолі. — З погляду генетики ми тепер знаємо, що точність видалення одного цього рецептора і згодом усунення його сигнальних шляхів не заважає такій поведінці".

Після великої важкої роботи, заснованої на недавніх інноваціях у галузі редагування генів CRISPR, дослідники успішно створили степових полівок, у яких відсутні функціональні рецептори окситоцину. А потім вони перевірили спроможність тварин формувати соціальні зв'язки.

Сказати, що результати здивували дослідників було б применшенням. За словами Манолі, патерни зв'язувальної поведінки між генетично модифікованими та нормальними полівками були "невиразні". Навіть без окситоцинових рецепторів тварини зближалися, збивалися в пари та відкидали нових партнерів. "Ми всі були вражені тим, що, хоч би скільки різними способами ми намагалися це перевірити, полівки продемонстрували дуже сильну соціальну прихильність до свого сексуального партнера, таку ж сильну, як і їхні звичайні, не модифіковані побратими", — сказав Манолі.

Потім дослідники перейшли до вивчення впливу передачі сигналів рецептора окситоцину на дітей. Знову ж таки, на подив дослідників, модифіковані тварини не мали проблем з народженням потомства і подальшим вирощуванням дитинчат.

Єдиний суттєвий ефект, відзначений дослідниками, полягав у тому, що у тварин, позбавлених окситоцину, справді спостерігалося певне зниження виділення молока. Однак, за словами Шаха, виходячи з того, що ми думали, що знали про окситоцин і лактацію, генетично модифіковані тварини взагалі не повинні були смоктати груди. Попередні аналогічні дослідження з розведення генетично модифікованих мишей з дефіцитом рецептора окситоцину показали, що тварини зовсім не здатні до лактації, тому ці результати у польок були зовсім несподіваними.

"Це перевертає загальноприйняті уявлення про лактацію та окситоцин, які існували набагато довше, ніж асоціація, яка зв'язує пари, — пояснив Шах. У медичних підручниках стандартно говориться, що рефлекс припливу молока опосередковується гормоном. І тут ми заявляємо, що на цьому все не закінчується".

Отже, що все це означає? Що ж, у класичному випадку наукової невизначеності передбачається, що окситоцин не є остаточним гормональним регулятором уподобання та виховання, як вчені передбачали раніше.

Манолі каже, що їхні нинішні моделі, що розглядають окситоцин як найважливіший "гормон кохання", занадто спрощені, і цілком імовірно, що цей гормон відіграє лише одну роль у ширшій картині зв'язку ссавців.

"Така поведінка надто важлива для виживання, щоб покладатися на цю єдину точку потенційної відмови, — додав Манолі. Мабуть, є інші шляхи або інші генетичні зв'язки, які забезпечують таку поведінку. Передача сигналів окситоцинового рецептора може бути частиною цієї програми, але це ще не все".

І, крім того, що це просто академічне відкриття, яке впливає на наукові підручники, дослідження сподівається зіграти роль у майбутніх клінічних дослідженнях, спрямованих на лікування соціальних когнітивних порушень у людей. Хоча в минулому проводилася робота з вивчення можливості використання окситоцину як терапевтичного інструменту для людей з аутизмом або шизофренією, останні результати припускають, що все може бути трохи складнішим. І завдяки цій роботі у дослідників тепер є нові експериментальні моделі з використанням степових польок, щоб краще вивчити клінічні шляхи впливу на прихильність у ссавців.

"Нові генетичні моделі, такі як створені нами мутанти степової полівки — Oxtr, можуть краще дозволити ретельне вивчення молекулярних і схемних механізмів, що опосередковують поведінку прихильності та її порушення при захворюваннях, — уклали вчені в новому дослідженні. Ці мутанти краще уявляють те, що може відбуватися у пацієнтів із мутаціями, пов'язаними з нервово-психічними розладами, а молекулярно-генетичні підходи до лугових полівок тепер дозволяють нам безпосередньо перевіряти вплив таких генетичних порушень у контексті складної соціальної поведінки та поведінки прихильності".

Раніше Фокус писав, що гормон кохання лікує "розбите серце". Дослідження показує, що окситоцин може допомогти у регенерації серцевих тканин, і його можна буде використовувати для лікування серцевих нападів.