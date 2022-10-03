Лікує не тільки "розбите серце", а й справжні хвороби: що з'ясували вчені про "гормон любові"

Дослідження показує, що окситоцин може допомогти у регенерації серцевих тканин, і його можна буде використовувати для лікування серцевих нападів.

Related video

Лабораторні дослідження показують, що окситоцин, так званий "гормон кохання", може допомогти по-справжньому "розбитому" серцю. Вчені провели дослідження з використанням клітин рибок даніо-реріо та людини. Результати показали, що гормон, що виробляється мозком, може допомогти у регенерації серцевої тканини після травми і теоретично його можна буде використовувати у майбутньому для лікування серцевих нападів, пише Live Science.

Вченим вже відомо про те, що окситоцин, який відіграє важливу роль у соціальних зв'язках для людей, може виконувати й інші функції. Рівень цього гормону підвищується, коли люди обіймаються та займаються сексом. Але також він допомагає захистити серцево-судинну систему від травм та знижує кров'яний тиск.

[ + – ] Вченим вже відомо про те, що окситоцин, який відіграє важливу роль у соціальних зв'язках між людьми, може виконувати й інші функції. Рівень цього гормону підвищується, коли люди обіймаються та займаються сексом. Але також він допомагає захистити серцево-судинну систему від травм та знижує кров'яний тиск. Фото: Pexels

Але нове дослідження показує, що у рибок даніо-реріо цей гормон допомагає відновити ушкодження м'язових тканин серця, які відповідають за серцеві скорочення. Експерименти з клітинами людини також вказують на те, що подібний ефект від впливу окситоцину може бути і у людей, якщо цей гормон вводити у потрібний час і в потрібній дозі.

За словами вчених, у нашого серця дуже обмежені можливості щодо відновлення пошкоджених тканин, особливо це стосується наслідків серцевих нападів. Проте, як показало ще одне дослідження, клітини серця можуть відновлюватися після травми, хоча цей процес відбувається не так ефективно, як нам хотілося б. Тобто, значної регенерації м'язової тканини серця після серцевого нападу у дорослих людей не спостерігається.

[ + – ] За словами вчених, у нашого серця дуже обмежені можливості щодо відновлення пошкоджених тканин, особливо це стосується наслідків серцевих нападів. Фото: ScienceAlert

Але вчені з Університету штату Мічиган, які провели нове дослідження, припускають, що стимулювання відновлення клітин серця можна провести за допомогою гормону окситоцину. Поки що такий процес вдалося запустити лише у лабораторному посуді із клітинами людини. Водночас експерименти на рибках даніо-реріо, які відомі своєю дивовижною здатністю до регенерації тканин, показав ефективність даного методу лікування живого організму.

Протягом трьох днів після серцевої травми мозок рибок почав виробляти окситоцин як божевільний, і створював у 20 разів більше гормону, ніж до травми. Потім гормон потрапив у серце та запустив процес відновлення пошкоджених тканин.

"Ми вважаємо, що окситоцин може відіграти важливу роль у лікуванні серцевих нападів у людини в майбутньому. Можна розробити нові методи лікування, що допоможе людям швидше відновиться після нападу. Але необхідні клінічні випробування на інших тваринах і зрештою на людях", — каже Айтор Агірре з Університету штату Мічіган, США.

Фокус вже писав про новий прорив у лікуванні раку. Вчені знайшли спосіб зупинити поширення метастазів.

Також Фокус писав про те, що плавання може захистити від ожиріння та хвороб серця, але важливо враховувати температуру води.