Прорив у лікуванні раку. Вчені з Кембриджа знайшли спосіб зупинити поширення метастазів

Дослідження показало, що розповсюдження раку не є унікальним, а колонізацію хворобою органів можна зупинити.

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Десятиліттями вчені працюють над пошуком ліків проти раку. Здатність цієї хвороби поширюватися по тілу — одна з найруйнівніших хитрощів. Схоже, що вченим все ж таки вдалося розгадати таємницю поширення ракових метастазів в інші органи, а значить є надія не тільки зупинити поширення захворювання, а й значно покращити ефективність лікування, пише New Atlas.

Група вчених із Кембриджа зосередилася на вивченні клітинної структури, відомої як неселективний канал витоку натрію (NALCN). Ці канали розташовані на клітинних мембранах і контролюють процес входу та виходу солі з клітини. Під час дослідження вчені виявили, що NALCN також контролює і вивільнення клітин у кровотік, де їх можуть поглинути інші органи.

Раніше дослідники вважали, що метастазування є унікальним для раку. Однак під час дослідження стало ясно, що цей процес не є унікальним для хвороби, рак просто використовує функції здорових клітин у своїх інтересах.

Вчені провели низку експериментів на мишах. Під час них дослідники заблокували функцію білка NALCN і виявили, що саме він викликає поширення метастазів раку у шлунку, кишечнику та підшлунковій залозі. Дослідники вважають, що подальші дослідження функцій білка NALCN допоможуть зробити прорив у лікуванні раку. По-перше, це дозволить вченим запобігти розвитку метастазів раку в інших органах. По-друге, лікування раку може бути результативнішим, якщо вченим вдасться не допустити метастазування.

Під час дослідження вчені також виявили, що насправді ракові клітини використовують функції здорових клітин, щоб поширюватися в організмі. Під час дослідження та блокування білка NALCN у здорових мишей, вчені виявили, що клітини підшлункової залози переміщалися в нирки тварини і, в результаті, ставали здоровими клітинами нирок.

Вчені з Кембриджу сподіваються незабаром завершити дослідження та приступити до виготовлення препарату для запобігання метастазування.

Раніше Фокус писав, що новий препарат від раку виявився ефективним на 100% — ремісія настала у всіх піддослідних.