Прорыв в лечении рака. Ученые из Кембриджа нашли способ остановить распространение метастазов

Исследование показало, что процесс распространения рака не является уникальным, а колонизацию болезнью органов можно остановить.

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Десятилетиями ученые работают над поиском лекарства от рака. Способность этой болезни распространяться по телу — одна из самых разрушительных уловок. Похоже, что ученым все же удалось разгадать тайну распространения раковых метастазов в другие органы, а значит есть надежда не только остановить распространение заболевания, но и значительно улучшить эффективность лечения, пишет New Atlas.

Группа ученых из Кембриджа сосредоточилась на изучении клеточной структуры, известной как неселективный канал утечки натрия (NALCN). Эти каналы расположены на клеточных мембранах и контролирует процесс входа и выхода соли из клетки. В ходе исследования ученые обнаружили, что NALCN также контролирует и высвобождение клеток в кровоток, где они могут быть поглощены другими органами.

Ранее исследователи считали, что процесс метастазирования является уникальным для рака. Однако в ходе исследования стало ясно, что этот процесс не уникален для болезни, рак попросту использует функции здоровых клеток в своих интересах.

Ученые провели ряд экспериментов на мышах. В ходе них исследователи заблокировали функцию белка NALCN и обнаружили, что именно он вызывает распространение метастазов рака в желудке, кишечнике и поджелудочной железе. Исследователи считают, что дальнейшие исследования функций белка NALCN помогут совершить прорыв в лечении рака. Во-первых, это позволит ученым предотвратить развитие метастазов рака в других органах. Во-вторых, лечение рака может быть более результативным, если ученым удастся не допустить метастазирования.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что про сути раковые клетки используют функции здоровых клеток, чтобы распространяться в организме. В ходе исследования и блокировки белка NALCN у здоровых мышей, ученые обнаружили, что клетки поджелудочной железы перемещались в почки животного и в итоге, становились здоровыми клетками почек.

Ученые из Кембриджа надеются в скором времени завершить исследование и приступить к изготовлению препарата для предотвращения метастазирования.

Ранее Фокус писал, что новый препарат от рака оказался эффективным на 100% — ремиссия наступила у всех испытуемых.