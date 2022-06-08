Эффективен на 100%. Новый препарат от рака вызвал ремиссию у всех испытуемых

Эксперты говорят, что исследование было относительно небольшим, но продемонстрировало беспрецедентные результаты.

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Новый экспериментальный препарат для лечения рака показал ошеломляющие результаты. У всех участников исследования наступила ремиссия, а число раковых клеток в их организме снизилось до неопределяемого уровня, пишет Futurism.

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Результаты исследования были опубликованы в статье для научного журнала New England Journal of Medicine. В ней говорится, что экспериментальное лечение проходили 12 человек, в результате у всех участников исследования наступила ремиссия без традиционного курса химиотерапии.

"По моему мнению, такое происходит впервые в истории лечения рака", – заявил научный сотрудник онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга (MSK) Луис Диас-младший.

Отмечается, что участники исследования прошли шестимесячный курс лечение иммунотерапией в надежде победить рак прямой кишки. По итогам лечения участники узнали, что у них наступила ремиссия.

Одна из пациенток, живущая в Нью-Йорке, готовилась пройти запланированную химиотерапию, когда ее онколог позвонил и сказал, что в этом больше нет необходимости.

"Было невероятно приятно видеть слезы счастья у пациентов в этом исследовании, когда они понимали, что лечение прошло успешно", – признается онколог Андреа Черчек.

Врачи из онкологического центра MSK хотели выяснить в своем исследовании, может ли иммунотерапия сама по себе лечить рак. Но медики не ожидали, что экспериментальное лечение сработает настолько хорошо. Более того, ни у одного из 12 участников не обнаружилось побочных реакций на препарат Достарлимаб.

По словам экспертов, Достарлимаб позволяет иммунным клеткам в организме человека распознавать и атаковать раковые клетки.

Несмотря на интригующие результаты исследования, новый препарат вряд ли можно назвать чудодейственным. Согласно статистике, которую приводит New York Times, каждый пятый пациент, принимающий такие препараты как Достарлимаб, испытывает аллергическую реакцию. От 3% до 5% пациентов испытывают такие серьезные побочные эффекты, как мышечная слабость, а также с жеванием и глотанием.

Специалист по колоректальному раку из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Алан Венук считает, что отсутствие побочных эффектов в исследовании означает, что "либо в эксперименте не принимало участие достаточно количество человек, либо этот вид рака просто другой".

Коллеги Венука также подчеркивают, что проведенное испытание было небольшим и его результаты еще предстоит воспроизвести. Медики, не учувствовавшие в испытаниях, назвали исследование "небольшим, но убедительным". Для окончательного заключения понадобится больше времени и испытаний, но первоначальные результаты действительно беспрецедентные.