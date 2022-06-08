Ефективний на 100%. Новий препарат від раку викликав ремісію у всіх випробуваних

Експерти кажуть, що дослідження було відносно невеликим, але продемонструвало безпрецедентні результати.

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Новий експериментальний препарат для лікування раку показав приголомшливі результати. У всіх учасників дослідження настала ремісія, а число ракових клітин в їхньому організмі знизилося до невизначеного рівня, пише Futurism.

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Результати дослідження опубліковані у статті для наукового журналу New England Journal of Medicine. У ній йдеться, що експериментальне лікування проходили 12 осіб, у результаті всіх учасників дослідження настала ремісія без традиційного курсу хімієтерапії.

"На мою думку, таке відбувається вперше в історії лікування раку", — заявив науковий співробітник онкологічного центру імені Слоуна — Кеттерінга (MSK) Луїс Діас-молодший.

Зазначають, що учасники дослідження пройшли шестимісячний курс лікування імунотерапією, сподіваючись перемогти рак прямої кишки. За підсумками лікування, учасники дізналися, що в них настала ремісія.

Одна з пацієнток, яка живе в Нью-Йорку, готувалася пройти заплановану хімієтерапію, коли її онколог зателефонував і сказав, що в цьому немає потреби.

"Було неймовірно приємно бачити сльози щастя в пацієнтів у цьому дослідженні, коли вони розуміли, що лікування пройшло успішно", — зізнається онколог Андреа Черчек.

Лікарі з онкологічного центру MSK хотіли з'ясувати у своєму дослідженні, чи імунотерапія може сама лікувати рак. Але медики не очікували, що експериментальне лікування спрацює так добре. Щобільше, в жодного з 12 учасників не виявилося побічних реакцій на препарат Достарлімаб.

За словами експертів, Достарлімаб дозволяє імунним клітинам в організмі людини розпізнавати та атакувати ракові клітини.

Попри гостроцікаві результати дослідження, новий препарат навряд чи можна назвати чудодійним. Згідно зі статистикою, яку наводить New York Times, кожен п'ятий пацієнт, який приймає такі препарати як Достарлімаб, відчуває алергічну реакцію. Від 3% до 5% пацієнтів відчувають такі серйозні побічні ефекти, як м'язова слабкість, а також з жуванням та ковтанням.

Фахівець з колоректального раку з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Алан Венук вважає, що відсутність побічних ефектів у дослідженні означає, що "або в експерименті не брало участі достатньо людей, або цей вид раку просто інший".

Колеги Венука також наголошують, що проведене випробування було невеликим і його результати ще доведеться відтворити. Медики, які не брали участь у випробуваннях, назвали дослідження "невеликим, але переконливим". Для остаточного висновку знадобиться більше часу та випробувань, але початкові результати справді безпрецедентні.