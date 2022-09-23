Плавання захистить від ожиріння та хвороб серця. Але важлива температура води

Нове дослідження показало, що плавання у воді певної температури здатне зменшити жирові відкладення та запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Related video

Суперечки про користь плавання чи обливання холодною водою ведуться давно і поки немає чіткого розуміння, як саме занурення в холодну воду впливає на організм людини, проте нове дослідження змогло пролити світло на позитивні риси такого впливу, пише Independent.

Вчені з Арктичного університету Норвегії об'єднали сили з колегами з Університетської лікарні Північної Норвегії, щоб поставити крапку у суперечках про користь та шкоду купання у холодній воді. Для цього вчені трохи більше сотні досліджень, виключивши ті, в яких люди носили гідрокостюми, випадково занурювалися в холодну воду і ті, де температура води перевищувала 20 градусів за Цельсієм.

Група вчених проаналізувала дані, отримані під час досліджень колег і дійшла висновку, що плавання та занурення в холодну воду справді мають деякий позитивний вплив на організм людини. Цей процес здатний захистити від ожиріння та запобігти розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Під час огляду досліджень вчені помітили позитивний взаємозв'язок між плаванням у холодній воді та бурою жировою тканиною (БЖТ). БЖТ спалює калорії для підтримки температури тіла в холодній воді, тоді як "білий жир" лише утримує енергію.

Крім того, вчені виявили, що холодна вода також змушує жирову тканину виробляти більше білка адипонектину, який відповідає за стійкість організму до інсуліну, діабету та інших захворювань.

Загалом вчені помітили кілька позитивних моментів впливу холодної води на організм:

втрата ваги;

покращення психічного здоров'я;

зниження ризику розвитку діабету;

зниження ризику захворювань серця;

підвищення лібідо.

Втім, вчені вважають, що вплив занурень у холодну воду на організм людини ще не до кінця досліджено. Потрібна низка додаткових експериментів, щоб вивчити можливі ризики. А поки варто пам'ятати, що купання в холодній воді без підготовки може бути небезпечним.

Раніше Фокус писав, кому небезпечно поринати у холодну воду.