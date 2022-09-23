Плавание защитит от ожирения и болезней сердца. Но важна температура воды

Новое исследование показало, что плавание в воде определенной температуры способно уменьшить жировые отложения и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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Споры о пользе плавания или обливания холодной водой ведутся давно и пока нет четкого понимания, как именно погружения в холодную воду влияют на организм человека, однако новое исследование смогло пролить свет на положительные качества такого воздействия, пишет Independent.

Ученые из Арктического университета Норвегии объединили силы с коллегами из Университетской больницы Северной Норвегии, чтобы поставить точку в спорах о пользе и вреде купания в холодной воде. Для это ученые чуть более сотни исследований, исключив те, в которых люди носили гидрокостюмы, случайно погружались в холодную воду и те, где температура воды превышала 20 градусов по Цельсию.

Группа ученых проанализировала данные, полученные в ходе исследований коллег и пришла к выводу, что плавание и погружение в холодную воду действительно имеют некоторое позитивное воздействие на организм человека. Этот процесс способен защитить от ожирения и предотвратить развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе обзора исследований ученые заметили положительную взаимосвязь между плаванием в холодной воде и бурой жировой тканью (БЖТ). БЖТ сжигает калории для поддержания температуры тела в холодной воде, в то время, как "белый жир" лишь удерживает энергию.

Кроме того, ученые обнаружили, что холодная вода также заставляет жировую ткань вырабатывать больше белка адипонектина, который отвечает за устойчивость организма к инсулину, диабету и другим заболеваниям.

В общей сложности ученые заметили ряд положительных моментов воздействия холодной воды на организм:

потеря веса;

улучшение психического здоровья;

снижение риска развития диабета;

снижение риска развития заболеваний сердца;

повышение либидо.

Впрочем ученые считают, что воздействие погружений в холодную воду на организм человека еще не до конца исследовано. Потребуется ряд дополнительных экспериментов, чтобы изучить возможные риски. А пока стоит помнить, что купание в холодной воде без подготовки может быть опасно.

Ранее Фокус писал, кому опасно окунаться в холодную воду.