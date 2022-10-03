Лечит не только "разбитое сердце", но и настоящие болезни: что выяснили ученые о "гормоне любви"

Исследование показывает, что окситоцин может помочь в регенерации сердечных тканей и его можно будет использовать для лечения сердечных приступов.

Related video

Лабораторные исследования показывают, что окситоцин, так называемый "гормон любви" может помочь по-настоящему "разбитому" сердцу. Ученые провели исследования с использованием клеток рыбок данио-рерио и человека. Результаты показали, что гормон, вырабатываемый мозгом, может помочь в регенерации сердечной ткани после травмы и теоретически его можно будет использовать в будущем для лечения сердечных приступов, пишет Live Science.

Ученым уже известно о том, что окситоцин, который играет важную роль в социальных связях между людьми, может выполнять и другие функции. Уровень этого гормона повышается, когда люди обнимаются и занимаются сексом. Но также он помогает защитить сердечно-сосудистую систему от травм и снижает кровяное давление.

[ + – ] Ученым уже известно о том, что окситоцин, который играет важную роль в социальных связях между людьми может выполнять и другие функции. Уровень этого гормона повышается, когда люди обнимаются и занимаются сексом. Но также он помогает защитить сердечно-сосудистую систему от травм и снижает кровяное давление Фото: Pexels

Но новое исследование показывает, что у рыбок данио-рерио этот гормон помогает восстановить повреждение мышечные ткани сердца, которые отвечают за сердечные сокращения. Эксперименты с клетками человека также указывают на то, что подобный эффект от воздействия окситоцина может быть и у людей, если этот гормон вводить в нужное время и в нужной дозе.

По словам ученых, у нашего сердца очень ограниченные возможности в плане восстановления поврежденных тканей, особенно это касается последствий сердечных приступов. Тем не менее, как показало еще одно исследование, клетки сердца могут восстанавливаться после травмы, хотя этот процесс происходит не так эффективно, как нам бы хотелось. То есть значительной регенерации мышечной ткани сердца после сердечного приступа у взрослых людей не наблюдается.

[ + – ] По словам ученых, у нашего сердца очень ограниченные возможности в плане восстановления поврежденных тканей, особенно это касается последствий сердечных приступов Фото: ScienceAlert

Но ученые из Университета штата Мичиган, которые и провели новое исследование, предполагают, что стимулирование восстановления клеток сердца можно провести с помощью гормона окситоцина. Пока что такой процесс удалось запустить только в лабораторной посуде с клетками человека. В то же время эксперименты на рыбках данио-рерио, которые известны своей удивительной способностью к регенерации тканей, показал эффективность данного метода лечения для живого организма.

В течение трех дней после сердечной травмы мозг рыбок начал вырабатывать окситоцин как сумасшедший, и создавал в 20 раз большее количество гормона, чем до травмы. Затем гормон попал в сердце и запустил процесс восстановления поврежденных тканей.

"Мы считаем, что окситоцин может сыграть важную роль в лечении сердечных приступов у человека в будущем. Можно разработать новые методы лечения, что поможет людям быстрее восстановится после приступа. Но необходимы клинические испытания на других животных и в конечном итоге на людях", — говорит Айтор Агирре из Университета штата Мичиган, США.

Фокус уже писал о новом прорыве в лечении рака. Ученые нашли способ остановить распространение метастазов.

Также Фокус писал о том, что плавание может защитить от ожирения и болезней сердца, но важно учитывать температуру воды.