Первая чашка кофе на Земле: ученые рассказали, когда люди впервые оценили этот напиток

Исследователи рассказали о том, когда люди впервые выпили чашку кофе, и как этот напиток стал таким популярным.

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Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Огромное количество людей по всему земному шару начинают свой день с горячей чашки кофе, а другие и вовсе не могут представить себя без этого напитка в течение всего дня. Но как кофе стал таким популярным и откуда вообще появился в нашей жизни? Исследователи рассказали историю напитка, пишет IFLScience.

Несмотря на широкую популярность кофе сегодня, история потребления этого напитка довольно загадочна. Никто точно не может сказать, как и откуда появились зерна и кто первым в истории человечества додумался их обжарить, а затем использовать для приготовления напитка, но некоторые теории все же существуют.

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Наиболее популярной историей появления кофе является история пастуха по имени Калди, который заметил, что козы странно ведут себя после того, как съели несколько ягод. Позже пастух отнес ягоды местному монаху, который одобрил зерна и бросил их в огонь — так появились первые обжаренные кофейные зерна. Предполагается, что эта история произошла в 9 веке нашей эры в Эфиопии. Однако ученые не обнаружили никаких письменных доказательств того, что история действительно имела место.

Существует множество других подобных историй, однако ученые полагают, что употребление кофе в пищу могло практиковаться африканскими народами, в том числе предков галла в Эфиопии — то есть, задолго до того, как появились записи.

По словам ученых, в настоящее время нет никаких доказательств того, что кофе когда-либо выращивался и потреблялся древними культурами, в том числе:

египтянами;

греками;

римлянами;

африканцами;

ближневосточными королевствами.

Первые веские доказательства употребления кофе появились в медицинских трудах 9 века нашей эры влиятельного персидского врача Абу Бакра Мухаммада ибн Закарии ар-Рази, также известного на латыни как Разес. Предположительно, он называл кофейные ягоды — "бунном", а напиток из них — "бунчамом". Врач также писал, что напиток полезен для людей с горячей натурой, но снижает либидо. В записях также указывается, что ягоды использовались для устранения неприятных запахов, связанных с потом, а также для очистки кожи. Кроме того, полагалось, что ягоды, вероятно, способны влиять на разум — это первое упоминание кофе в качестве стимулятора.

Вскоре кофе стал невероятно популярным в арабском мире: например, в Йемене напиток использовали для увеличения концентрации во время длительной молитвы. К 1414 году напиток появился в Мекке, а позже он распространился в Египет из Йемена, где он помог открыть кофейни в Каире. Ранние кофейни также были созданы в таких местах, как Алеппо в Сирии, а позднее, в начале XVI века, в Стамбуле, столице Османской империи. Исламские власти также относились к этим местам с подозрением, а кофейни привлекали интеллектуалов, которые собирались, чтобы послушать музыку и поэзию и обсудить идеи.

В Европу кофе распространился двумя путями:

из Османской империи;

через море из Мокки — изначальной точки производства кофе в Йемене.

Сначала потребление кофе в Европе рассматривалось с подозрением, поскольку оно было связано с мусульманской культурой. Этот уровень культурного сопротивления был настолько выражен, в 1600 году Папа Климент VIII крестил кофе, чтобы христианам было удобнее его пить. Это ознаменовало новую эру в потреблении кофе, в ходе которой он все больше терял свои культурные ассоциации с исламом.

Сейчас кофе является одним из самых популярных напитков в мире, а исследователи все чаще заявляют о том, что потребление этого напитка связано с преимуществами для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего.