Чоловік протягом 25 років живе на круїзних лайнерах: що сталось з його тілом (фото)

Короткі візити на сушу чоловік використовує виключно для вирішення невідкладних справ: відвідування лікаря або банківських установ.

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74-річний Маріо Сальседо з Куби перетворив морські подорожі на спосіб життя й проводить на круїзних лайнерах 350 днів на рік і лише 15 днів на суші. Детальніше про свій досвід чоловік розповів в інтерв'ю виданню Daily Mail.

Мандрівник, якого члени екіпажу лагідно прозвали "Супер Маріо", щороку витрачає близько 92 тисячі євро на каюту з балконом. Це рішення багатьом видається екстравагантним, однак не для Сальседо. Він насолоджується ідеальним життям на пенсії.

"Я сходжу на берег лише коли подорожую між двома портами", — розповідає морський турист.

Короткі візити на сушу чоловік використовує виключно для вирішення невідкладних справ: відвідування лікаря або банківських установ. Найцікавіше, що за чверть століття життя в морі, тіло Сальседо повністю адаптувалося до постійного погойдування.

Маріо насолоджується ідеальним життям на пенсії Фото: Mario Salcedo

"Я втратив свою рівновагу. Мене так сильно розгойдує на суші, що я більше не можу йти прямо. Настільки звик до руху кораблів, що почуваюся набагато комфортніше в морі, аніж на землі", — зізнається він.

Парадоксально, але навіть у рідкісні дні відпочинку на материку Маріо тягне назад до водної стихії. "Саме тоді я найбільше люблю займатися підводним плаванням", — додає він.

Кубинський мандрівник також помітив цікаву закономірність щодо свого здоров'я. "Коли я на борту корабля, то багато танцюю і гуляю палубою. Тільки на суші, де я харчуюся в закладах швидкого харчування, починав набирати кілька кілограмів", — пояснює він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що дев’ятимісячний круїз Ultimate World Cruise від Royal Caribbean добіг кінця. Після незабутніх пригод 650 мандрівників нарешті повертаються в порт. Вартість цього грандіозного плавання становила від $59 999 до $117 599.

Тим часом 67-річний мандрівник, який побажав залишитися анонімним, поділився на Reddit своїм досвідом перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів Bare Necessities.