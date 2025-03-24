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Чоловік протягом 25 років живе на круїзних лайнерах: що сталось з його тілом (фото)

Чоловік вже упродовж 25 років живе на круїзному лайнері, як це змінило його життя та самопочуття, всі подробиці, курйози
Фото: Mario Salcedo | Маріо Сальседо живе на круїзних лайнерах

Короткі візити на сушу чоловік використовує виключно для вирішення невідкладних справ: відвідування лікаря або банківських установ.

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74-річний Маріо Сальседо з Куби перетворив морські подорожі на спосіб життя й проводить на круїзних лайнерах 350 днів на рік і лише 15 днів на суші. Детальніше про свій досвід чоловік розповів в інтерв'ю виданню Daily Mail.

Мандрівник, якого члени екіпажу лагідно прозвали "Супер Маріо", щороку витрачає близько 92 тисячі євро на каюту з балконом. Це рішення багатьом видається екстравагантним, однак не для Сальседо. Він насолоджується ідеальним життям на пенсії.

"Я сходжу на берег лише коли подорожую між двома портами", — розповідає морський турист.

Короткі візити на сушу чоловік використовує виключно для вирішення невідкладних справ: відвідування лікаря або банківських установ. Найцікавіше, що за чверть століття життя в морі, тіло Сальседо повністю адаптувалося до постійного погойдування.

Чоловік вже упродовж 25 років живе на круїзному лайнері, як це змінило його життя та самопочуття, всі подробиці, курйози Fullscreen
Маріо насолоджується ідеальним життям на пенсії
Фото: Mario Salcedo

"Я втратив свою рівновагу. Мене так сильно розгойдує на суші, що я більше не можу йти прямо. Настільки звик до руху кораблів, що почуваюся набагато комфортніше в морі, аніж на землі", — зізнається він.

Парадоксально, але навіть у рідкісні дні відпочинку на материку Маріо тягне назад до водної стихії. "Саме тоді я найбільше люблю займатися підводним плаванням", — додає він.

Кубинський мандрівник також помітив цікаву закономірність щодо свого здоров'я. "Коли я на борту корабля, то багато танцюю і гуляю палубою. Тільки на суші, де я харчуюся в закладах швидкого харчування, починав набирати кілька кілограмів", — пояснює він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що дев’ятимісячний круїз Ultimate World Cruise від Royal Caribbean добіг кінця. Після незабутніх пригод 650 мандрівників нарешті повертаються в порт. Вартість цього грандіозного плавання становила від $59 999 до $117 599.

Тим часом 67-річний мандрівник, який побажав залишитися анонімним, поділився на Reddit своїм досвідом перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів Bare Necessities.