Мужчина в течение 25 лет живет на круизных лайнерах: что произошло с его телом (фото)

Короткие визиты на сушу мужчина использует исключительно для решения неотложных дел: посещения врача или банковских учреждений.

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74-летний Марио Сальседо с Кубы превратил морские путешествия в образ жизни и проводит на круизных лайнерах 350 дней в году и лишь 15 дней на суше. Подробнее о своем опыте мужчина рассказал в интервью изданию Daily Mail.

Путешественник, которого члены экипажа ласково прозвали "Супер Марио", ежегодно тратит около 92 тысяч евро на каюту с балконом. Это решение многим кажется экстравагантным, однако не для Сальседо. Он наслаждается идеальной жизнью на пенсии.

"Я схожу на берег только когда путешествую между двумя портами", — рассказывает морской турист.

Короткие визиты на сушу мужчина использует исключительно для решения неотложных дел: посещения врача или банковских учреждений. Самое интересное, что за четверть века жизни в море, тело Сальседо полностью адаптировалось к постоянному покачиванию.

Марио наслаждается идеальной жизнью на пенсии Фото: Mario Salcedo

"Я потерял свое равновесие. Меня так сильно раскачивает на суше, что я больше не могу идти прямо. Настолько привык к движению кораблей, что чувствую себя гораздо комфортнее в море, чем на земле", — признается он.

Парадоксально, но даже в редкие дни отдыха на материке Марио тянет обратно к водной стихии. "Именно тогда я больше всего люблю заниматься подводным плаванием", — добавляет он.

Кубинский путешественник также заметил интересную закономерность относительно своего здоровья. "Когда я на борту корабля, то много танцую и гуляю по палубе. Только на суше, где я питаюсь в заведениях быстрого питания, начинал набирать несколько килограммов", — объясняет он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что девятимесячный круиз Ultimate World Cruise от Royal Caribbean подошел к концу. После незабываемых приключений 650 путешественников наконец-то возвращаются в порт. Стоимость этого грандиозного плавания составляла от $59 999 до $117 599.

Тем временем 67-летний путешественник, пожелавший остаться анонимным, поделился на Reddit своим опытом пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов Bare Necessities.