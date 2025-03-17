Прохолодні та отруйні: учені виявили, що популярні напої небезпечні для дітей

Напої з вмістом льоду та гліцерину давно завоювали популярність серед дітей. Однак нещодавно вчені виявили, що саме цей інгредієнт може призвести до швидких і небезпечних ускладнень, після їх вживання.

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Крижані напої, часто улюблені дітьми, нещодавно опинилися під пильною увагою через потенційний ризик для здоров'я, пов'язаний з одним із їхніх поширених інгредієнтів. Ці ласощі зазвичай зберігають свою напівзаморожену консистенцію завдяки включенню гліцерину, також відомого як гліцерин (E422), речовини, яка запобігає повному замерзанню рідини, не покладаючись на високий вміст цукру, пише The Independent.

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Гліцерин слугує замінником цукру в багатьох подібних напоях, особливо в тих, які продаються як "без цукру" або "без додавання цукру". Його роль дуже важлива для досягнення бажаної текстури за рахунок зниження температури замерзання рідини. Однак нещодавні медичні спостереження викликали побоювання з приводу його безпеки для маленьких дітей.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Archives of Disease in Childhood, розглядалися випадки 21 дитини віком від двох до майже семи років, які гостро захворіли незабаром після вживання напоїв, що містять гліцерин. У цих дітей спостерігалися такі симптоми, як зниження свідомості, раптове падіння рівня цукру в крові (гіпоглікемія) і підвищення рівня кислоти в крові (метаболічний ацидоз), що в сукупності називаються синдромом гліцеринової інтоксикації. 14 із цих випадків сталися протягом 60 хвилин після вживання.

У світлі цих даних органи охорони здоров'я оновили свої рекомендації. Агентство з харчових стандартів Великої Британії (FSA) тепер рекомендує дітям у віці до чотирьох років не вживати напої з льодом, що містять гліцерин, а дітям у віці від п'яти до десяти років — обмежувати їхнє споживання не більше ніж одним таким напоєм на день. Дослідники запропонували збільшити цей віковий поріг до восьми років, щоб врахувати відмінності в масі тіла і метаболізмі у дітей.

Важливо зазначити, що хоча гліцерин загалом визнаний безпечним для здоров'я, маленькі діти більш сприйнятливі до його впливу через меншу масу тіла. Надмірне вживання може призвести до побічних реакцій, включно з головним болем, нудотою, блювотою, а у важких випадках — втратою свідомості.

З огляду на ці потенційні ризики, батькам і вихователям рекомендується контролювати та обмежувати споживання гліцериновмісних напоїв зі сльота для льоду серед дітей молодшого віку, забезпечуючи дотримання оновлених рекомендацій для збереження їхнього здоров'я.

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