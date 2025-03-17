Прохладные и ядовитые: ученые обнаружили, что популярные напитки опасны для детей

Напитки с содержанием льда и глицерина давно завоевали популярность среди детей. Однако недавно ученые обнаружили, что именно этот ингредиент может привести к быстрым и опасным осложнениям, после их употребления.

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Ледяные напитки, часто любимые детьми, недавно оказались под пристальным вниманием из-за потенциального риска для здоровья, связанного с одним из их распространенных ингредиентов. Эти лакомства обычно сохраняют свою полузамороженную консистенцию благодаря включению глицерина, также известного как глицерин (E422), вещества, которое предотвращает полное замерзание жидкости, не полагаясь на высокое содержание сахара, пишет The Independent.

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Глицерин служит заменителем сахара во многих подобных напитков, особенно в тех, которые продаются как "без сахара" или "без добавления сахара". Его роль очень важна для достижения желаемой текстуры за счет снижения температуры замерзания жидкости. Однако недавние медицинские наблюдения вызвали опасения по поводу его безопасности для маленьких детей.

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В исследовании, опубликованном в журнале Archives of Disease in Childhood, рассматривались случаи 21 ребенка в возрасте от двух до почти семи лет, которые остро заболели вскоре после употребления напитков, содержащих глицерин. У этих детей наблюдались такие симптомы, как снижение сознания, внезапное падение уровня сахара в крови (гипогликемия) и повышение уровня кислоты в крови (метаболический ацидоз), которые в совокупности называются синдромом глицериновой интоксикации. 14 из этих случаев произошли в течение 60 минут после употребления.

В свете этих данных органы здравоохранения обновили свои рекомендации. Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) теперь рекомендует детям в возрасте до четырех лет не употреблять напитки со льдом, содержащие глицерин, а детям в возрасте от пяти до десяти лет — ограничивать их потребление не более чем одним таким напитком в день. Исследователи предложили увеличить этот возрастной порог до восьми лет, чтобы учесть различия в массе тела и метаболизме у детей.

Важно отметить, что хотя глицерин в целом признан безопасным для здоровья, маленькие дети более восприимчивы к его воздействию из-за меньшей массы тела. Чрезмерное употребление может привести к побочным реакциям, включая головную боль, тошноту, рвоту, а в тяжелых случаях — потерю сознания.

Учитывая эти потенциальные риски, родителям и воспитателям рекомендуется контролировать и ограничивать потребление глицеринсодержащих напитков со слякотью для льда среди детей младшего возраста, обеспечивая соблюдение обновленных рекомендаций для сохранения их здоровья.

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