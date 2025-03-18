"Такого не может быть": 39-летняя бабушка с внуком удивила интернет своей молодостью (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина с длинным хвостом и легким макияжем кормит младенца из бутылочки, пока мать ребенка отдыхает на кровати.

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39-летняя женщина из китайского города Сучжоу, что в провинции Аньхой, стала настоящей интернет-сенсацией после того, как в сеть попало ее видео с новорожденным внуком. Зрители были поражены молодым и стройным видом женщины, которая совсем не ассоциируется с типичной бабушкой. Об этом пишет издание SCMP.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина с длинным хвостом и легким макияжем кормит младенца из бутылочки, пока мать ребенка отдыхает на кровати.

"Посмотрите, какая молодая бабушка! Она только родилась в 1985 году, — комментирует родственница, снявшая этот ролик, — Тот, кто не знает нашу семью, подумает, что ты мать ребенка, а не бабушка". Услышав это, героиня ролика стыдливо улыбается и отворачивается от камеры.

Бабушка 1985 года рождения

Женщина завела страницу "Бабушка 1985 года рождения" в одной из популярных в Китае социальных платформ, и уже собрала более 19 тысяч подписчиков. В своих сообщениях она делится моментами из повседневной жизни: кормлением внука, сменой подгузников и приготовлением пищи для семьи.

Особое внимание аудиторию привлекло видео, на котором бабушка появляется вместе со своей невесткой. Пользователи отмечают, что их почти невозможно отличить друг от друга. Создается впечатление, что они — сверстники.

Женщина завела страницу "Бабушка 1985 года рождения" в одной из популярных в Китае социальных платформ Фото: Weibo

"Когда я забочусь о своем внуке, то чувствую, что мои ноги и спина больше не болят. У меня больше сил, когда поднимаюсь по лестнице", — заявила молодая бабушка в одном из видео.

Мнения читателей

Эта история вызвала оживленное обсуждение в комментариях.

"Мне столько же лет, сколько ей, но я еще не женат. Что я могу сказать?" — написал один мужчина;

Другой добавил: "Я родился в 1970-х годах. Мой ребенок еще ходит в детский сад. Почему вы так спешите стать бабушкой?";

"Стоп, такого просто не может быть", — заметила следующая зрительница.

Эксперты отмечают, что раннее материнство — часто практика в Азии. Так, в начале года 34-летняя Ширли Линг из Сингапура также стала бабушкой, а женщина из провинции Шаньдун, рожденная в 1988 году, в прошлом году стала свекровью. Она родила сына в 16 лет.

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