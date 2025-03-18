"Такого не може бути": 39-річна бабуся з онуком здивувала інтернет своєю молодістю (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, як жінка з довгим хвостом і легким макіяжем годує немовля з пляшечки, поки мати дитини відпочиває на ліжку.

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39-річна жінка з китайського міста Сучжоу, що в провінції Аньхой, стала справжньою інтернет-сенсацією після того, як в мережу потрапило її відео з новонародженим онуком. Глядачі були вражені молодим та струнким виглядом жінки, яка зовсім не асоціюється з типовою бабусею. Про це пише видання SCMP.

На опублікованих кадрах можна побачити, як жінка з довгим хвостом і легким макіяжем годує немовля з пляшечки, поки мати дитини відпочиває на ліжку.

"Подивіться, яка молода бабуся! Вона тільки народилася в 1985 році, — коментує родичка, яка зняла цей ролик. — Той, хто не знає нашу родину, подумає, що ти мати дитини, а не бабуся". Почувши це, героїня ролика сором'язливо посміхається і відвертається від камери.

Бабуся 1985 року народження

Жінка завела сторінку "Бабуся 1985 року народження" в одній із популярних в Китаї соціальних платформ, і вже зібрала понад 19 тисяч підписників. У своїх дописах вона ділиться моментами з повсякденного життя: годуванням онука, зміною підгузків та приготуванням їжі для родини.

Особливу увагу аудиторію привернуло відео, на якому бабуся з'являється разом зі своєю невісткою. Користувачі зазначають, що їх майже неможливо відрізнити одна від одної. Складається враження, що вони — однолітки.

Жінка завела сторінку "Бабуся 1985 року народження" в одній із популярних в Китаї соціальних платформ Фото: Weibo

"Коли я піклуюся про свого онука, то відчуваю, що мої ноги й спина більше не болять. У мене більше сил, коли підіймаюся сходами", — заявила молода бабуся в одному з відео.

Думки читачів

Ця історія викликала жваве обговорення у коментарях.

"Мені стільки ж років, скільки їй, але я ще не одружений. Що я можу сказати?" — написав один чоловік;

Інший додав: "Я народився в 1970-х роках. Моя дитина ще ходить в дитячий садок. Чому ви так поспішаєте стати бабусею?";

"Стоп, такого просто не може бути", — зауважила наступна глядачка.

Експерти зазначають, що раннє материнство — часто практика в Азії. Так, на початку року 34-річна Ширлі Лінг із Сінгапуру також стала бабусею, а жінка з провінції Шаньдун, народжена в 1988 році, торік стала свекрухою. Вона народила сина в 16 років.

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