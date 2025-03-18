74-річна бабуся розказала про шлюб з молодшим на 30 років іноземцем (фото)

Попри різницю у віці, подружжя продовжує насолоджуватися активним інтимним життям і вже відсвяткувало четверту річницю шлюбу.

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74-річна британка Крістін Гейкокс та її 40-річний коханий Хамза Дріді з Тунісу нещодавно відсвяткували четверту річницю шлюбу, спростовуючи скептичні прогнози критиків щодо недовговічності їхніх стосунків. Багато хто вважав, що чоловік зацікавлений лише у фінансовій вигоді або отриманні візи. Детальніше про цю історію написало видання Daily Star.

Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема біль у стегні, що потребує ендопротезування, Крістін запевняє, що їхнє інтимне життя залишається надзвичайно активним.

Нетипове кохання

"Він гарячий тунісець — наше інтимне життя набагато насиченіше, ніж у більшості пар. Хоч мені й потрібна операція на стегні, це не стає на заваді нашим стосункам", — поділилася бабуся двох онуків.

Історія знайомства пари почалася 2018 року в інтернеті: Крістін навчала Хамзу англійської мови. Всього через шість тижнів спілкування жінка вирушила до Тунісу, де залишилася назавжди.

Історія знайомства пари почалася 2018 року Фото: SWNS

"Це було кохання з першого погляду. Миттєва хімія між нами була відчутна одразу. Ми гуляли узбережжям, вечеряли разом при свічках й танцювали на дискотеці. Ми шкодуємо про одне — що не зустрілися раніше й не маємо спільних дітей. Однак у нас є спільний домашній улюбленець — собака", — розповідає Крістін.

Офіційний шлюб

Пара офіційно оформила стосунки в грудні 2020 року у своєму туніському будинку, а наступного року Крістін прийняла іслам. На церемонії вона була вбрана у традиційну сукню, а 17-річна троюрідна сестра Хамзи подбала про її зачіску та манікюр.

Попри 34-річну різницю у віці, родина Крістін добре сприйняла її вибір. Син жінки, який всього на чотири роки старший за Хамзу, відвідав пару в Тунісі через рік після їхнього весілля.

"Мої близькі бачать, наскільки я щаслива. Хамза активно спілкується з моїми друзями, щоб вони розуміли, як добре нам разом. У нас власний будинок. Я ніколи не була щасливішою", — додає бабуся.

Негативна реакція в суспільстві

Попри підтримку близьких, пара стикається з негативними коментарями в мережі та неприємними інцидентами — від звинувачень у корисливих мотивах до образливих запитань про їхнє інтимне життя. Проте вони залишаються непохитними у своїх почуттях.

"Крістін — прекрасна дружина. Вона моя королева. Я люблю її характер та розум", — запевняє Хамза.

Попри 34-річну різницю у віці, родина Крістін добре сприйняла її вибір Фото: SWNS

Нагадаємо, Алісон Сміт із Великої Британії випадково дізналася, що протягом п’яти років перебувала у стосунках із поліціянтом під прикриттям, який використовував її для шпигунства. Чоловік представився Марком Кессіді та стверджував, що працює теслею, але це виявилося неправдою.