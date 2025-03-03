Жінка після 5 років стосунків дізналась, хто насправді її коханий чоловік

Елісон Сміт неодноразово помічала дивацтва в розповідях та поведінці коханого, але не підозрювала, що він їй бреше.

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Елісон Сміт з Великої Британії випадково дізналася, що упродовж п'яти років перебувала у стосунках з поліціянтом під прикриттям, який використовував її, щоб шпигувати. Чоловік назвався Марком Кессіді й казав, що працює теслярем, але це виявилось брехнею. Про це пише видання Daily Mail.

Кессіді та Сміт потоваришували у 1990-х роках, потім вступили у стосунки й з'їхалися. Жінка неодноразово помічала дивацтва в розповідях та поведінці коханого, але не підозрювала, що він їй бреше.

Одного разу британка знайшла у кишені піджака свого партнера кредитну картку на ім'я якогось М. Дженнер. Чоловік пояснив, що жартома купив її в якогось незнайомця у пабі. Підозрілим для Елісон здавалося й те, що він постійно ухилявся від обговорення їхніх майбутніх дітей.

"Якось раз він узагалі сказав, що сподівався на моє повернення до колишнього, якщо ми з ним розійдемось", — згадує жінка, яка тоді й гадки не мала, як на це реагувати.

У квітні 2000 року Кессіді несподівано покинув Сміт й втік, залишивши для неї записку: "Ми хочемо різних речей. Я не можу впоратися з цим".

Засмучена Елісон намагалася повернути коханого за всяку ціну і почала більше з'ясувати про його біографію. Тоді вона зрозуміла, що весь цей час чоловік їй брехав. Насправді його звали Марк Дженнер. Він працював у відділі боротьби з протестними групами, до яких була залучена Сміт; був одруженим і мав дітей.

Разом з іншими ошуканими жінками британка вимагала від суду, щоб поліціянт-шпигун був покараним, проте її позови продовжують відхиляти.

Нагадаємо, 46-річна жінка виставила з дому свого 51-річного чоловіка після 22 років шлюбу. Вона випадково виявила непристойні повідомлення, які він надсилав молодим жінкам, коли вирішила переглянути його телефон.

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