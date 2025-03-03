Женщина после 5 лет отношений узнала, кто на самом деле ее любимый мужчина

Элисон Смит неоднократно замечала странности в рассказах и поведении любимого, но не подозревала, что он ей врет.

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Элисон Смит из Великобритании случайно узнала, что на протяжении пяти лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием, который использовал ее, чтобы шпионить. Мужчина назвался Марком Кэссиди и говорил, что работает плотником, но это оказалось ложью. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кэссиди и Смит подружились в 1990-х годах, затем вступили в отношения и съехались. Женщина неоднократно замечала странности в рассказах и поведении любимого, но не подозревала, что он ей врет.

Однажды британка нашла в кармане пиджака своего партнера кредитную карточку на имя некоего М. Дженнер. Мужчина объяснил, что в шутку купил ее у какого-то незнакомца в пабе. Подозрительным для Элисон казалось и то, что он постоянно уклонялся от обсуждения их будущих детей.

"Как-то раз он вообще сказал, что надеялся на мое возвращение к бывшему, если мы с ним разойдемся", — вспоминает женщина, которая тогда понятия не имела, как на это реагировать.

В апреле 2000 года Кэссиди неожиданно покинул Смит и сбежал, оставив для нее записку: "Мы хотим разных вещей. Я не могу справиться с этим".

Расстроенная Элисон пыталась вернуть любимого любой ценой и начала искать информацию о его биографии. Тогда она поняла, что все это время мужчина ей врал. На самом деле его звали Марк Дженнер. Он работал в отделе борьбы с протестными группами, в которые была вовлечена Смит; был женат и имел детей.

Вместе с другими обманутыми женщинами британка требовала от суда, чтобы полицейский-шпион был наказан, однако ее иски продолжают отклонять.

Напомним, 46-летняя женщина выставила из дома своего 51-летнего мужа после 22 лет брака. Она случайно обнаружила непристойные сообщения, которые он присылал молодым женщинам, когда решила просмотреть его телефон.

Также мы рассказывали, как парень женился на 53-летней матери своей одноклассницы. История Исаму Томиоки и Мидори началась еще во времена его учебы в школе. Несмотря на то, что Мидори была матерью его одноклассницы и старше его на 21 год, между ними возникли чувства, которые впоследствии привели пару к браку.