Женщина выгнала из дома мужа, с которым прожила 22 года: что она увидела в его телефоне

Мужчина, который нигде не работает последние 15 лет, начал оправдываться и преуменьшал трагичность ситуации. Он утверждал, что это был "просто флирт" и назвал жену неуверенной в себе.

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46-летняя женщина выгнала из дома мужа, с которым прожила в браке 22 года. Однажды она решила проверить телефон своего 51-летнего благоверного и узнала о непристойных сообщениях, которые тот посылал нескольким молодым женщинам. Ее решение о разводе стало предметом широкой дискуссии на социальной платформе Reddit.

Супружеская измена

Автор истории утверждает, что ее муж посылал откровенные сообщения незнакомкам в различных социальных сетях. Одной из его собеседниц была 25-летняя женщина, которой он признавался в любви и просил о романтических отношениях.

"Я выключила свои чувства, встала и после этого начала складывать его одежду из шкафа", — пишет оскорбленная жена, пожелавшая сохранить свое имя в тайне.

Автор истории утверждает, что ее муж посылал откровенные сообщения незнакомкам в различных социальных сетях Фото: Freepik

Когда мужчина, который нигде не работает последние 15 лет, зашел в спальню, то начал оправдываться и преуменьшал трагичность этой ситуации. Он утверждал, что это был "просто флирт", и назвал жену неуверенной в себе, обзывая ее унизительными словами и обвиняя в разрыве отношений.

"Он сказал, что у больше нет ничего и никого. Я ответила, что это не моя проблема — он не мой ребенок, он для меня вообще теперь никто", — отмечает автор истории в своем посте.

Мнения людей

Женщина позволила предателю временно остановиться на закрытом крыльце, ведь ему больше некуда было идти. Ее реакция нашла отклик в сердцах многих читателей Reddit.

"У него ничего и никого нет, черт возьми, но он все равно решил предать единственного человека, который любил его и был рядом", — заметил один из пользователей сети;

Другой добавил: "Я просто не могу себе представить, чтобы кто-то, находясь в такой ситуации, сделал что-то настолько отвратительное, как измена".

"Не могу поверить, насколько это больно, но я переживу, — пишет женщина. — Я предпочла бы никогда не встречаться с ним вообще. Иногда ты просто живешь, не осознавая, насколько все плохо".

Напомним, 35-летняя Мелинда сходила на первое свидание с потенциальным партнером. Женщина надеялась хорошо провести время и немного развеяться, но первый комментарий мужчины поставил ее в тупик и разрушил все ожидания.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.