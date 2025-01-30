Жінка вигнала з дому чоловіка, з яким прожила 22 роки: що вона побачила в його телефоні

Чоловік, який ніде не працює останні 15 років, почав виправдовуватися та применшував трагічність ситуації. Він стверджував, що це був "просто флірт" й назвав дружину невпевненою в собі.

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46-річна жінка вигнала з дому чоловіка, з яким прожила у шлюбі 22 роки. Одного разу вона вирішила перевірити телефон свого 51-річного благовірного й дізналась про непристойні повідомлення, які той надсилав кільком молодим жінкам. Її рішення про розлучення стало предметом широкої дискусії на соціальній платформі Reddit.

Подружня зрада

Авторка історії стверджує, що її чоловік надсилав відверті повідомлення незнайомкам у різних соціальних мережах. Однією з його співрозмовниць була 25-річна жінка, якій він освідчувався у коханні й просив про романтичні стосунки.

"Я вимкнула свої почуття, встала і після цього почала складати його одяг з шафи", — пише ображена дружина, яка побажала зберегти своє ім'я у таємниці.

Авторка історії стверджує, що її чоловік надсилав відверті повідомлення незнайомкам у різних соціальних мережах Фото: Freepik

Коли чоловік, який ніде не працює останні 15 років, зайшов у спальню, то почав виправдовуватися та применшував трагічність цієї ситуації. Він стверджував, що це був "просто флірт", й назвав дружину невпевненою в собі, обзиваючи її принизливими словами й звинувачуючи у розриві стосунків.

"Він сказав, що у більше немає нічого і нікого. Я відповіла, що це не моя проблема — він не моя дитина, він для мене взагалі тепер ніхто", — зазначає авторка історії у своєму дописі.

Думки людей

Жінка дозволила зраднику тимчасово зупинитися на закритому ґанку, адже йому більше нікуди було йти. Її реакція знайшла відгук у серцях багатьох читачів Reddit.

"У нього нічого і нікого немає, чорт забирай, але він все одно вирішив зрадити єдину людину, яка любила його та була поруч", — зауважив один з користувачів мережі;

Інший додав: "Я просто не можу собі уявити, аби хтось, перебуваючи у такій ситуації, зробив щось настільки огидне, як зрада".

"Не можу повірити, наскільки це боляче, але я переживу, — пише жінка. — Я воліла б ніколи не зустрічатися з ним взагалі. Іноді ти просто живеш, не усвідомлюючи, наскільки все погано".

Нагадаємо, 35-річна Мелінда сходила на перше побачення з потенційним партнером. Жінка сподівалась гарно провести час й трохи розвіятися, але перший коментар чоловіка поставив її у глухий кут й зруйнував всі очікування.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.