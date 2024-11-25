Жінка пішла на побачення, але "не була готова" до перших слів свого обранця (відео)

Мелінда зізнається, що неочікувана на таку реакцію, тим більше, що вона заздалегідь сказала потенційному кавалерові про своє рішення щодо зовнішності.

35-річна Мелінда сходила на перше побачення з потенційним партнером. Жінка сподівалась гарно провести час й трохи розвіятися, але перший коментар чоловіка поставив її у глухий кут й зруйнував всі очікування. Про це вона розповіла у своєму TikTok.

"Я сьогодні пішла на побачення в цьому супер милому вбранні. Знаєте, які були його перші слова: "Ого, у тебе справді багато сивого волосся". Так, я не приховую своє сиве волосся. Переживши смерть матері, нещодавно почала ходити на побачення. До цього багато років була самотньою. Мама хотіла бачити мене щасливою у стосунках. Думаю, це те, що мене зараз мотивує", — розповідає Мелінда в інтерв'ю Newsweek.

Жінка зізнається, що була шокована першим коментарем від кавалера, тим більше, що вона заздалегідь сказала йому про своє рішення не змінювати природний колір волосся.

Мелінда не соромиться свого сивого волосся Фото: TikTok

Її відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Підписники почали підтримувати авторку й розкритикували негідну поведінку супутника.

"Сподіваюсь, після цього ви одразу ж пішли, так?";

"Чому суспільству так важливо, щоб ми приховували всі можливі ознаки старіння?";

"У вас дуже милий вигляд";

"Деяким чоловікам достатньо відкрити рота — і це вже червоний прапорець";

"У мене б язик не повернувся сказати таке, якби ми зустрілись у реальному житті".

Величезна підтримка глядачів допомогла Мелінді відчути полегшення, попри невдалий досвід першого побачення.

"Було приємно дізнатися, що інші люди також вважають такі слова грубими та дивними, і що така реакція виникла не через мою надмірну чутливість", — резюмує вона.

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