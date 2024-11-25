Женщина пошла на свидание, но "не была готова" к первым словам своего избранника (видео)

Мелинда признается, что неожиданна на такую реакцию, тем более, что она заранее сказала потенциальному кавалеру о своем решении относительно внешности.

35-летняя Мелинда сходила на первое свидание с потенциальным партнером. Женщина надеялась хорошо провести время и немного развеяться, но первый комментарий мужчины поставил ее в тупик и разрушил все ожидания. Об этом она рассказала в своем TikTok.

"Я сегодня пошла на свидание в этом супер милом наряде. Знаете, какие были его первые слова: "Ого, у тебя действительно много седых волос". Да, я не скрываю свои седые волосы. Пережив смерть матери, недавно начала ходить на свидания. До этого много лет была одинокой. Мама хотела видеть меня счастливой в отношениях. Думаю, это то, что меня сейчас мотивирует", — рассказывает Мелинда в интервью Newsweek.

Женщина признается, что была шокирована первым комментарием от кавалера, тем более, что она заранее сказала ему о своем решении не менять естественный цвет волос.

Мелинда не стесняется своих седых волос Фото: TikTok

Ее видео собрало более 1,5 миллиона просмотров. Подписчики начали поддерживать автора и раскритиковали недостойное поведение ее спутника.

"Надеюсь, после этого вы сразу же ушли, да?";

"Почему обществу так важно, чтобы мы скрывали все возможные признаки старения?";

"У вас очень милый вид";

"Некоторым мужчинам достаточно открыть рот — и это уже красный флажок";

"У меня бы язык не повернулся сказать такое, если бы мы встретились в реальной жизни".

Огромная поддержка зрителей помогла Мелинде почувствовать облегчение, несмотря на неудачный опыт первого свидания.

"Было приятно узнать, что другие люди также считают такие слова грубыми и странными, и что такая реакция возникла не из-за моей чрезмерной чувствительности", — резюмирует она.

Напомним, ранее Фокус писал, что 46-летняя Эми Спаркс из Мичигана (США) вышла замуж за 21-летнего Брайса — лучшего друга своего сына. Женщину очень беспокоила 25-летняя разница в возрасте, однако она не смогла сдержать чувств.

Кроме того, 98-летний долгожитель из города Остин (США) полюбил и женился на 96-летней женщине, с которой познакомился в доме престарелых.