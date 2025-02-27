"Очнись, ты же бабушка": парень женился на 53-летней матери своей одноклассницы (фото)

32-летний Исаму Томиока рассказал, как впервые увидел Мидори на родительском собрании в школе — тогда он был еще несовершеннолетним.

Related video

Исаму Томиока встретил свою будущую жену Мидори, когда еще учился в школе. Женщина, старше его на 21 год, была матерью одной из его одноклассниц. Это не помешало паре полюбить друг друга и позже пожениться.

Необычная история любви Исаму и Мидори стала предметом широкого обсуждения в Японии после того, как супруги посетили эфир телешоу "Добро пожаловать, молодожены!". 32-летний мужчина рассказал, как впервые увидел Мидори на родительском собрании в школе — тогда он был еще несовершеннолетним. Он вспомнил, как был заворожен красотой женщины, а когда через 10 лет увидел ее снова, то решил действовать и связался со своей бывшей одноклассницей, чтобы установить контакт.

Настойчиво добивался своего

Мидори сначала отвергала все ухаживания, учитывая значительную разницу в возрасте, но была поражена настойчивостью молодого человека. "Что за чушь ты несешь?" — спросила Мидори, когда Исаму пригласил ее на ужин и признался в чувствах.

Отказ не помешал мужчине приглашать избранницу на свидание ежедневно в течение следующих 30 дней после того ужина. "Должна признать, что тогда он стал моей духовной поддержкой", — признается Мидори, которая пережила болезненный развод, но волновалась из-за возможной негативной реакции дочери и других членов семьи.

Впрочем, как оказалось, зря. Дочь заявила, что для нее главное, чтобы мама была счастлива: "Не волнуйся обо мне, мама, подумай о своем собственном счастье". Это придало женщине смелости следовать за своим сердцем.

Мать просила опомниться

Пара начала встречаться, но им еще нужно было преодолеть немало проблем. Родители Исаму не препятствовали тому, что их 31-летний сын встречается с женщиной, которая более чем на двадцать лет старше его, чего нельзя сказать о родителях самой Мидори.

Исаму Томиока женился на маме своей одноклассницы Фото: Newlyweds Welcome

"Очнись, ты же уже бабушка. После развода ты должна очень хорошо подумать, прежде чем вступать в эти необычные отношения", — сказала ей мать, добавив, что Исаму лучше встречаться с кем-то своего возраста.

Однако Исаму это не остановило: он сказал будущим родственникам, что нет такого понятия, как нормальный или ненормальный брак, и продемонстрировал свою преданность, купив любимой дом стоимостью $255 тысяч долларов.

Напомним, в День святого Валентина во время романтического путешествия на круизном лайнере Spirit of Philadelphia 27-летний мужчина сделал предложение своей возлюбленной. Молодой американец, опустившись на одно колено, предложил девушке стать его женой. Однако позже, просматривая фотографии этого особого момента, он обнаружил, что церемония признания оказалась не такой совершенной, как он представлял.

А вот супруги из американского города Су-Фолс в Южной Дакоте, 94-летний Дон Барнетт и его 93-летняя жена Мэрилин, прошли вместе почти семь десятилетий. Недавно они раскрыли тайну своего длительного и счастливого брака.