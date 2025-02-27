"Отямся, ти ж бабуся": хлопець одружився з 53-річною матір'ю своєї однокласниці (фото)

32-річний Ісаму Томіока розповів, як вперше побачив Мідорі на батьківських зборах у школі — тоді він був ще неповнолітнім.

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Ісаму Томіока зустрів свою майбутню дружину Мідорі, коли ще навчався у школі. Жінка, старша за нього на 21 рік, була матір'ю однієї з його однокласниць. Це не завадило парі покохати одне одного й згодом одружитися.

Незвичайна історія кохання Ісаму та Мідорі стала предметом широкого обговорення в Японії після того, як подружжя завітало в ефір телешоу "Ласкаво просимо, молодята!". 32-річний чоловік розповів, як вперше побачив Мідорі на батьківських зборах у школі — тоді він був ще неповнолітнім. Він пригадав, як був заворожений красою жінки, а коли через 10 років побачив її знову, то вирішив діяти й зв'язався зі своєю колишньою однокласницею, щоб встановити контакт.

Наполегливо добивався свого

Мідорі спочатку відкидала усі залицяння, зважаючи на значну різницю у віці, але була вражена наполегливістю молодого чоловіка. "Що за нісенітницю ти несеш?" — запитала Мідорі, коли Ісаму запросив її на вечерю і зізнався у почуттях.

Відмова не завадила чоловікові запрошувати обраницю на побачення щодня протягом наступних 30 днів після тої вечері. "Мушу визнати, що тоді він став моєю духовною підтримкою", — зізнається Мідорі, яка пережила болісне розлучення, але хвилювалася через можливу негативну реакцію доньки та інших членів родини.

Утім, як виявилось, даремно. Донька заявила, що для неї основне, аби мама була щасливою: "Не хвилюйся про мене, мамо, подумай про своє власне щастя". Це додало жінці сміливості слідувати за своїм серцем.

Мати просила отямитися

Пара почала зустрічатися, але їм ще потрібно було подолати чимало проблем. Батьки Ісаму не перешкоджали тому, що їхній 31-річний син зустрічається з жінкою, яка більш ніж на двадцять років старша за нього, чого не можна сказати про батьків самої Мідорі.

Ісаму Томіока одружився з мамою своєї однокласниці Фото: Newlyweds Welcome

"Отямся, ти ж уже бабуся. Після розлучення ти маєш дуже добре подумати, перш ніж вступати в ці незвичні стосунки", — сказала їй мати, додавши, що Ісаму краще зустрічатися з кимось свого віку.

Однак Ісаму це не зупинило: він сказав майбутнім родичам, що немає такого поняття, як нормальний чи ненормальний шлюб, й продемонстрував свою відданість, купивши коханій будинок вартістю $255 тисяч доларів.

Нагадаємо, у День святого Валентина під час романтичної подорожі на круїзному лайнері Spirit of Philadelphia 27-річний чоловік освідчився своїй коханій. Молодий американець, опустившись на одне коліно, запропонував дівчині стати його дружиною. Однак пізніше, переглядаючи фотографії цієї особливої миті, він виявив, що церемонія освідчення виявилася не такою досконалою, як він уявляв.

А от подружжя з американського міста Су-Фолс у Південній Дакоті, 94-річний Дон Барнетт та його 93-річна дружина Мерилін, пройшло разом майже сім десятиліть. Нещодавно вони розкрили таємницю свого тривалого та щасливого шлюбу.