Сплять у різних ліжках: 16-річний хлопець одружився з 41-річною подругою матері (фото)

Маріана на 25 років старша за свого нового нареченого Кевіна. Їх познайомила мама хлопчика, яка є найкращою подругою нареченої. Вона хотіла допомогти жінці пережити попередні невдалі заручини.

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В Індонезії 41-річна заможна власниця мережі продуктових магазинів, на ім'я Маріана одружилася з 16-річним Кевіном, сином своєї найкращої подруги. Про це пише The Mirror.

Жінка на 25 років старша за свого нового нареченого. Його мама-сваха познайомила їх, бо хотіла допомогти Мар'яні пережити попередні невдалі заручини.

Церемонія одруження відбулася 30 липня в індонезійському регентстві Самбас, найпівнічнішому регентстві провінції Західний Калімантан.

Видання зазначає, що мати Кевіна, Ліза, схвалила вибір молодого подружжя. Вона сама запропонувала своєму синові одружитися з Маріаною, бажаючи підтримати її в скрутний момент, поки та переживала депресію після невдалих заручин з колишнім хлопцем. За словами Лізи, хлопчик був здивований такою пропозицією, проте погодився почати спілкування з Маріаною. Незабаром підліток закохався в жінку і освідчився їй через два місяці стосунків.

Кевіна і Маріану познайомила мама хлопчика, яка є найкращою подругою нареченої Фото: CEN

Маріана стверджує, що попри різницю у віці у 25 років, Кевін поводиться як справжній дорослий чоловік. Однак багато користувачів соцмереж не повірили в щирість їхніх почуттів і висловили припущення, що хлопець одружився через матеріальні вигоди. Проте сама пара, і їхні близькі категорично спростовують подібні твердження.

Після весілля підліток розповів, що збирається працювати в магазині, а його нова наречена сказала, що хоча він і молодий, але шлюб уже зробив його більш зрілим. Однак Маріана і Кевін зіткнулися і з першими труднощами. Парі належить довести законність їхнього шлюбу після того, як у справу вступила Індонезійська комісія із захисту дітей (KPAI) у Західному Калімантані.

Представник KPAI заявив, що шлюб не мав відбутися, оскільки хлопчику ще не виповнилося 18 років. Вони відвідали подружжя і сказали їм, поки триває розслідування, що вони мають спати в різних ліжках. Якщо шлюб не буде анульовано, то їм доведеться почекати два роки, перш ніж вступати у фізичні стосунки.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.