Спят в разных кроватях: 16-летний парень женился на 41-летней подруге матери (фото)

Мариана на 25 лет старше своего нового жениха Кевина. Их познакомила мама мальчика, которая является лучшей подругой невесты. Она хотела помочь женщине пережить предыдущую неудачную помолвку.

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В Индонезии 41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов по имени Мариана вступила в брак с 16-летним Кевином, сыном своей лучшей подруги. Об этом пишет The Mirror.

Женщина на 25 лет старше своего нового жениха. Его мама-сваха познакомила их, потому что хотела помочь Марьяне пережить предыдущую неудачную помолвку.

Церемония бракосочетания состоялась 30 июля в индонезийском регентстве Самбас, самом северном регентстве провинции Западный Калимантан.

Издание отмечает, что мать Кевина, Лиза, одобрила выбор молодых супругов. Она сама предложила своему сыну жениться на Мариане, желая поддержать ее в трудный момент, пока та переживала депрессию после неудачной помолвки с бывшим парнем. По словам Лизы, мальчик был удивлен таким предложением, однако согласился начать общение с Марианой. Вскоре подросток влюбился в женщину и сделал ей предложение спустя два месяца отношений.

Кевина и Мариану познакомила мама мальчика, которая является лучшей подругой невесты Фото: CEN

Мариана утверждает, что несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, Кевин ведет себя как настоящий взрослый мужчина. Однако многие пользователи соцсетей не поверили в искренность их чувств и высказали предположение, что парень вступил в брак из-за материальных выгод. Тем не менее сама пара, и их близкие категорически опровергают подобные утверждения.

После свадьбы подросток рассказал, что собирается работать в магазине, а его новая невеста сказала, что хотя он и молод, но брак уже сделал его более зрелым. Однако Мариана и Кевин столкнулись и с первыми трудностями. Паре предстоит доказать законность их брака после того, как в дело вступила Индонезийская комиссия по защите детей (KPAI) в Западном Калимантане.

Представитель KPAI заявил, что брак не должен был состояться, поскольку мальчику еще не исполнилось 18 лет. Они посетили супругов и сказали им, пока идет расследование, что они должны спать в разных кроватях. Если брак не будет аннулирован, то им придется подождать два года, прежде чем вступать в физические отношения.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.