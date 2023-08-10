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МирФан

Спят в разных кроватях: 16-летний парень женился на 41-летней подруге матери (фото)

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Фото: CEN | Мариана на 25 лет старше своего нового жениха Кевина

Мариана на 25 лет старше своего нового жениха Кевина. Их познакомила мама мальчика, которая является лучшей подругой невесты. Она хотела помочь женщине пережить предыдущую неудачную помолвку.

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В Индонезии 41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов по имени Мариана вступила в брак с 16-летним Кевином, сыном своей лучшей подруги. Об этом пишет The Mirror.

Женщина на 25 лет старше своего нового жениха. Его мама-сваха познакомила их, потому что хотела помочь Марьяне пережить предыдущую неудачную помолвку.

Церемония бракосочетания состоялась 30 июля в индонезийском регентстве Самбас, самом северном регентстве провинции Западный Калимантан.

Издание отмечает, что мать Кевина, Лиза, одобрила выбор молодых супругов. Она сама предложила своему сыну жениться на Мариане, желая поддержать ее в трудный момент, пока та переживала депрессию после неудачной помолвки с бывшим парнем. По словам Лизы, мальчик был удивлен таким предложением, однако согласился начать общение с Марианой. Вскоре подросток влюбился в женщину и сделал ей предложение спустя два месяца отношений.

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Кевина и Мариану познакомила мама мальчика, которая является лучшей подругой невесты
Фото: CEN

Мариана утверждает, что несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, Кевин ведет себя как настоящий взрослый мужчина. Однако многие пользователи соцсетей не поверили в искренность их чувств и высказали предположение, что парень вступил в брак из-за материальных выгод. Тем не менее сама пара, и их близкие категорически опровергают подобные утверждения.

После свадьбы подросток рассказал, что собирается работать в магазине, а его новая невеста сказала, что хотя он и молод, но брак уже сделал его более зрелым. Однако Мариана и Кевин столкнулись и с первыми трудностями. Паре предстоит доказать законность их брака после того, как в дело вступила Индонезийская комиссия по защите детей (KPAI) в Западном Калимантане.

Представитель KPAI заявил, что брак не должен был состояться, поскольку мальчику еще не исполнилось 18 лет. Они посетили супругов и сказали им, пока идет расследование, что они должны спать в разных кроватях. Если брак не будет аннулирован, то им придется подождать два года, прежде чем вступать в физические отношения.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.