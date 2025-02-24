Чоловік зробив коханій "ідеальну" пропозицію руки й серця, а потім побачив фото

Згодом користувачі мереж у коментарях поділилися відредагованими версіями цих знімків, намагаючись змістити фокус, зменшити відблиски і налаштувати яскравість.

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27-річний чоловік зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Це сталося в День святого Валентин під час спільного круїзу на лайнері Spirit of Philadelphia у Пенсильванії (США). Він став на одне коліно і попросив дівчину вийти за нього заміж. Потім, перевіривши фотографії, американець зрозумів, що освідчення було не настільки ідеальним, як він думав. Деталі цієї курйозної історії розкриті на одному з форумів у Reddit.

Жахлива якість знімків

"Я освідчився дівчині вчора ввечері, але фотографії вийшли жахливими — темними та розмитими. Довкола відблиски, та й загалом якість не найкраща. Якщо хтось знає, як це виправити, буду дуже вдячний за підказку", — написав користувач Reddit.

Пропозиція руки та серця Фото: Reddit

Цей допис швидко став вірусним, зібравши понад 10 тисяч вподобайок. Користувачі Reddit з радістю відреагували, підтримавши автора добрим словам, а також порадами, як покращити фотографію за допомогою різних мобільних застосунків та графічних комп’ютерних програм. На жаль, виправити недоліки так і не вдалося.

"Ніхто у мережі не зміг допомогти з якістю, але я ціную внесок кожного", — сказав автор історії, який не захотів називати свого справжнього імені.

Реакція спільноти

Згодом кілька користувачів Reddit у коментарях поділилися відредагованими версіями цих знімків, намагаючись змістити фокус, зменшити відблиски й налаштувати яскравість.

"Вітаю з заручинами", — написав один з небайдужих читачів;

Інший додав: "Це важко, нагадую, що потрібно налаштовувати камери своїх телефонів щоразу, коли ви хочете зробити фото або відео";

"Я зробив все, що міг. Сподіваюсь, так хоч трохи краще!" — зазначив ще один;

Наступний учасник обговорення втішив молодят: "Навіть якщо редагування не зможе повністю врятувати знімки, цей момент назавжди залишиться незабутнім для вас обох".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.

Крім того, співачка Джилліан Лавін із США пожертвувала своєю кар'єрою, витратила всі заощадження й проїхала через пів країни заради кохання, а потім дізналась, що партнер її покинув.