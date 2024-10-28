"Збирайте речі та йдіть": дівчина випадково дізналася, скільки насправді років її коханому

Обманута Лілі, можливо, ще б довго не дізналася правди, якби випадково не натрапила на дату народження свого партнера, вказану на офіційному документі.

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21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.

"Я запитала Макса про вік, бо він виглядав так, що здогадатися було вкрай важко. Першим тривожним дзвіночком стало те, що він ухилився від відповіді й натомість запропонував вгадати. Припустила, що від 28 до 30, після чого він посміхнувся і погодився. Коли ж я наполягла сказати правду, то він зізнався, що 36", — згадує авторка допису.

Як з’ясувалось, Макс весь цей час їй брехав. Адже на момент знайомства йому насправді було 46 років.

"Моя оптимальна різниця у віці становить 7-10 років. 15 — здавалася страшною, але він мені дуже подобався, і ми добре ладнали", — пояснює дівчина своє рішення продовжити стосунки.

Лілі, можливо, ще б довго не дізналася правди, якби випадково не натрапила на дату народження свого коханого, вказану на офіційному документі.

"Він аж на 25 років старший за мене — моя матір і то молодша. Просто приголомшена, відчуваю себе такою скривдженою", — додала вона.

Дівчина дізналась, що коханий брехав їй 8 років Фото: Reddit

Зрештою, пара вирішила розлучитися, оскільки Макс вважає, що Лілі надто емоційна, а та, своєю чергою, звинувачує коханого у маніпуляціях. Поки що вони живуть разом, але у різних спальнях.

"Він завжди ховав офіційні документи й робив так, щоб я їх ніколи не бачила. У мене щелепа впала на підлогу, коли прочитала рік його народження: 1970-й (на момент знайомства, ймовірно, йому було 46 років — ред.). Цей чоловік збрехав, щоб втримати мене, а потім продовжував казати неправду. Які ще таємниці я пропустила? Чи була у нього сім'я? Можливо, він злочинець? Почуваюся абсолютно розчарованою", — поділилась авторка історії.

Лілі попросила інтернет-спільноту порадити, як правильно вчинити у цій ситуації, але користувачі мережі почали писати одне й те саме: зібрати речі й піти.

"Стосунки закінчилися. Ви нічого не виграєте від цього. Не вступайте в конфлікт, просто йдіть. Коли будете в безпеці, напишіть йому, що знаєте про справжній вік і більше не хочете, щоб він з вами зв'язувався. Повідомте роботодавця про те, що відбувається, якщо він раптом з'явиться у вас на роботі", — порадила одна з учасниць обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що смертельно хворий Джон МакМехон, колишній помічник менеджера міської ради Глазго (Велика Британія), за лічені місяці до смерті побрався з "коханням всього свого життя". Весілля пари відбулось у місцевому хоспісі Марії Кюрі.

Крім того, співачка Джилліан Лавін із США пожертвувала своєю кар'єрою, витратила всі заощадження й проїхала через пів країни заради кохання, а потім дізналась, що партнер її покинув.