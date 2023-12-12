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Пару з 25-річною різницею у віці називають батьком і дочкою через "однакову" зовнішність

Велика різниця у віці, шлюб, подружнє життя, однакова зовнішність, курйози, фото, тренди TikTok
Фото: pinterest.fr/famcamoutt | Ілюстративне фото

Користувачі мережі переконані, що чоловік і жінка схожі, як дві краплі води.

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Блогерка Алія регулярно ділиться зі своєю аудиторією подробицями особистого життя, розповідає про сімейні турботи, виховання дітей, а також стосунки з коханим, старшим за неї аж на 25 років. Через "однакову" зовнішність чоловіка часто називають її батьком, і жінка жартує з цього в TikTok.

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На одному з останніх коротких відеозаписів жінка закликала підписників у жодному випадку не відмовлятися від кохання, бо, може таке бути, що ваша друга половинка ще й не народилася.

Алія опублікувала архівну фотографію свого коханого, датовану 1998 роком. На знімку зображений дорослий чоловік із елегантною зачіскою, одягнений у білу сорочку та класичний жилет.

"Це він у 1998 році", — підписала відео блогерка та поставила поруч спітнілий смайлик. На наступному кадрі вона продемонструвала себе ще немовлям у тому ж році.

Велика різниця у віці, шлюб, подружнє життя, однакова зовнішність, курйози, фото, тренди TikTok Fullscreen
Архівні фото подружжя
Фото: tiktok.com/@_aaliyaak
Велика різниця у віці, шлюб, подружнє життя, однакова зовнішність, курйози, фото, тренди TikTok Fullscreen
Архівні фото подружжя

Цікаво, що користувачів мережі здивувала не стільки велика різниця у віці, як зовнішня схожість чоловіка та дружини.

"Це не твій батько?", "По-моєму, у них однаковий ніс. Чи це тільки мені так здається?", "Та вони взагалі як дві каплі води", "Ви маєте чудовий вигляд", "Щаслива за тебе, сестро", – пишуть юзери під відео.

Велика різниця у віці, шлюб, подружнє життя, однакова зовнішність, курйози, фото, тренди TikTok Fullscreen
Алія зі своїм коханим
Фото: tiktok.com/@_aaliyaak
Велика різниця у віці, шлюб, подружнє життя, однакова зовнішність, курйози, фото, тренди TikTok Fullscreen
Алія зі своїм коханим

Аби розвіяти усі чутки та домисли, Алія показала на фото свого реального батька, який має значно старший вигляд у порівнянні з її чоловіком.

Велика різниця у віці, шлюб, подружнє життя, однакова зовнішність, курйози, фото, тренди TikTok Fullscreen
Алія з батьком
Фото: tiktok.com/@_aaliyaak

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 46-річного Джейсон Епплтон з американської Флориди, який на 60 см вищий за свою дружину Крістен. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них й загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки. Жінка через звичку не одягає підборів, тож може дотягнутися лише до грудей свого двометрового коханого (його точний ріст 2,13 см).

Крім того, ми розповідали й про неприємні історії. В Іспанії 33-річний тореадор Хуан Ортега шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".