Подружжя завдяки "найдешевшому авіаквитку" приземлилось на іншому континенті (фото)

Мандрівникам Джеймі та Сарі Маклеод міжконтинентальна подорож обійшлась так само як і заправка повного бака автомобіля.

Related video

Подружня пара з шотландського Единбурга заплатила лише по 35 фунтів стерлінгів (близько 1,6 тис. грн) за "найдешевші авіаквитки" до Марокко. Подробицями цієї дивовижної історії вони поділилися на сторінці "Екстремальні одноденні поїздки Великою Британією" у Facebook.

Важливо

"Огидно": гора сміття, залишена туристами на Евересті, викликала обурення в мережі

Мандрівники Джеймі та Сара Маклеод не могли повірити своїм очам, коли на одному з сервісів для пошуку вигідних авіаквитків побачили дуже низьку ціну за міжконтинентальний переліт до Африки. По суті, подорож обходилась їм так само як і заправка повного бака автомобіля.

Шотландці довго не вагалися. Вранці у суботу, 18 листопада, щасливе подружжя вилетіло з Единбурга до Марокко. Дорога зайняла шість годин, тож об 11:15 вони уже були на місце призначення.

"Це було просто неймовірно. Насамперед ми поїхали подивитися на ринки – були на трьох. Також встигли побачили гробниці. Дуже красиві!" – розповідає Сара.

За словами жінки, з погодою їм дуже пощастило, бо у листопаді там рідко буває 32 градуси вище нуля. Саме тому решту вільного часу вони гуляли вуличками міста й навіть встигли відвідати мечеть Касба.

Всього через 17 годин після прибуття подружжя знову повернулося у літак – на зворотний рейс додому.

Джеймі згадує, що з ними трапився невеличкий конфуз в аеропорту. Коли він з дружиною проходив паспортний контроль, то не зміг вказати назву готелю, де вони планують зупинитися, бо не бронював номер через дуже незначний інтервал між рейсами.

Мандрівники Джеймі та Сара Маклеод Фото: facebook.com/groups/extremedaytrips Мандрівники Джеймі та Сара Маклеод Фото: facebook.com/groups/extremedaytrips

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку, яка випадково зафіксувала зворушливий момент. Під час свого п'ятиденного перебування в італійській столиці жінка завітала до всесвітньо відомого фонтану Треві, і саме там з нею стався цікавий випадок.

Крім того, ми розповідали, що приватний острів продають лише за 2,5 млн доларів. На нового власника очікують захопливі краєвиди на Мексиканську затоку та неймовірні заходи сонця. Острів під'єднаний до електрики та міського водопроводу, що є рідкістю.