"Мабуть вона сказала "так": туристка випадково зафіксувала зворушливий момент (фото)

Дівчина з Канади не могла повірити в те, що побачила на задньому плані своїх фотографій, зроблених під час подорожі Італією.

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Алісія Савар-Велле вирушила в тур Італією 2019 року, подорож почалася і закінчилася в Римі. Вона також відвідала Флоренцію, Неаполь і Помпеї. Під час свого п'ятиденного перебування в італійській столиці жінка завітала до всесвітньо відомого фонтану Треві, і саме там випадково закарбувала на тлі своїх фотографій чарівний момент пари, повідомляє Mirror.

Повернувшись додому, Алісія показала своїй родині зроблені нею фотографії. Її мама помітила, що на одному зі знімків якийсь чоловік простягає каблучку своїй дівчині, і вона від подиву притискає руки до рота.

Фото: Kennedy News and Media

Потім, на наступній фотографії видно, як ця дівчина кидається в обійми чоловіка. Мабуть, вона сказала "так" на пропозицію вийти заміж.

Фото: Kennedy News and Media

Алісія запустила онлайн-пошук, щоб знайти пару і поділитися з ними романтичним моментом.

"Це було дуже мило. Щойно я повернулася додому, я показувала свої фотографії батькам. О, я пам'ятаю, я сміялася над тим, як мила парочка цілувалася. Тому я вирішила спробувати знайти їх і поділитися з ними фотографіями, тому що вони дуже милі і такий романтичний момент. Це було приголомшливо, сподіваюся, я зможу їх знайти", — сказала вона.

Алісія чудово провела час в Італії й описала поїздку як "найкращий час у своєму житті".

"Фонтан Треві був у моєму списку, тому що це одна з речей, які не можна пропустити, перебуваючи в Римі. Це так прекрасно, я сподіваюся, що зможу їх знайти, тому що вони, можливо, захочуть побачити дійсно милі фотографії", — додала вона.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що приватний острів продають лише за 2,5 млн доларів. На нового власника очікують захопливі краєвиди на Мексиканську затоку та неймовірні заходи сонця. Острів під'єднаний до берегової електрики та міського водопроводу, що є рідкістю.