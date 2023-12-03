"Видимо она сказала "да": туристка случайно запечатлела трогательный момент (фото)

Девушка из Канады не могла поверить в то, что увидела на заднем плане своих фотографий, сделанных во время путешествия по Италии.

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Алисия Савар-Уэлле отправилась в тур по Италии в 2019 году, путешествие началось и закончилось в Риме. Она также посетила Флоренцию, Неаполь и Помпеи. Во время своего пятидневного пребывания в итальянской столице женщина посетила всемирно известный фонтан Треви, и именно там случайно запечатлела на фоне своих фотографий волшебный момент пары, сообщает Mirror.

Вернувшись домой, Алисия показала своей семье сделанные ею фотографии. Ее мама заметила, что на одном из снимков какой-то мужчина протягивает кольцо своей девушке и она от удивления прижимает руки ко рту.

Фото: Kennedy News and Media

Затем, на следующей фотографии видно, как эта девушка бросается в объятия мужчины. По-видимому, она сказала "да" на предложение выйти замуж.

Фото: Kennedy News and Media

Алисия запустила онлайн-поиск, чтобы найти пару и поделиться с ними романтическим моментом.

"Это было очень мило. Как только я вернулась домой, я показывала свои фотографии родителям. О, я помню, я смеялась над тем, как милая парочка целовалась. Поэтому я решила попытаться найти их и поделиться с ними фотографиями, потому что они очень милые и такой романтический момент. Это было потрясающе, надеюсь, я смогу их найти", — сказала она.

Алисия замечательно провела время в Италии и описала поездку как "лучшее время в своей жизни".

"Фонтан Треви был в моем списке, потому что это одна из вещей, которые нельзя пропустить, находясь в Риме. Это так прекрасно, я надеюсь, что смогу их найти, потому что они, возможно, захотят увидеть действительно милые фотографии", — добавила она.

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