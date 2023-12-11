Пара з екстремальною різницею у зрості розкрила подробиці свого інтимного життя (фото)

Чоловік не приховує, що його тягне до протилежності, а жінка запевняє, що високий партнер відповідає її внутрішній енергії.

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46-річний Джейсон Епплтон з американської Флориди на 60 см вищий за свою дружину Крістен, зріст якої всього 1,52 см. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них й загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки. Про їхню історію написав таблоїд Daily Mail.

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Пара познайомилась завдяки спільному другові у Facebook. 40-річна Крістен зізнається, що бачила фото свого майбутнього чоловіка в соцмережах, але ніколи не здогадувалась, що він аж такий високий, поки їхні шляхи не перетнулися. Жінка через звичку не одягає підборів, тож може дотягнутися лише до грудей свого двометрового коханого (його точний ріст 2,13 см).

"До нас часто підходять люди, ставлять питання і фотографуються. Таке враження, ніби ми щойно впали з космосу. Спочатку це веселить, а з часом стає незручно", — діляться вони.

Джейсон не приховує, що завжди обирав нижчих за себе дівчат, бо його тягне до протилежності. Натомість Крістен запевняє, що "великий чоловік" відповідає її внутрішній енергії.

Джейсон Епплтон та його дружина Фото: CATERS Джейсон Епплтон та його дружина

"Люди дивуються, як там у нас "все працює". Можу сказати, що це не завжди легко, бо я фізично лежу в двох часових поясах. Крістен просто має вибрати, яку півкулю вона хоче відвідати у відпустці", —сміється чоловік, що працює криптовалютником та викладачем.

Джейсон Епплтон та його дружина Фото: CATERS Джейсон Епплтон та його дружина

За словами подружжя, попри всі незручності, наприклад, складнощі під час танцю чи поцілунків, вони дуже щасливі разом.

"Протилежності притягуються. Ми протилежні в усіх планах. У нашому випадку це працює", — резюмують вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що впливає на зріст людини. Вчені кажуть, що мають значення не тільки гени, а й різноманітні чинники навколишнього середовища.

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