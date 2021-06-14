Не тільки гени. Вчені з'ясували, що саме впливає на зріст людини

На зріст людини можуть чинити істотний вплив фактори навколишнього середовища.

Зріст у різних людей сильно відрізняється. Найвищий зріст з будь-коли зареєстрованих був у людини зростом 2,72 метра, а найнижчий зріст — всього 67 сантиметрів. Вважається, що наш зріст незмінний, він визначається нашою генетичною будовою з моменту зачаття. Кажуть, що у високих батьків зазвичай народжуються високі діти і навпаки. Але на питання "Чи істотно впливають фактори навколишнього середовища на зріст?", Вчені відповідають ствердно, повідомляє Science Alert.

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"Є багато доказів того, що зріст з часом збільшується, коли країни індустріалізуються і/або стають багатшими, і ця зміна має бути пов'язана з навколишнім середовищем, тому що генетичні чинники не змінюються протягом коротких періодів часу, наприклад, десятиліття", — говорить професор Пітер Вішер, експерт з генетики з Університету Квінсленда в Австралії.

"Імовірними специфічними факторами навколишнього середовища є достаток продуктів харчування і краща охорона здоров'я", — додає він.

Численні тематичні дослідження показали, як дієта впливає на зріст людини. "Прикладом може служити зріст новонароджених під час голоду 1944 року в Нідерландах", — говорить професор Саверіо Альберті, експерт з генетики з Мессінського університету в Італії. "Діти, що народилися або виросли під час цього голоду, були приблизно на 4 см нижче середнього показника по Нідерландам того часу".

Прийнято вважати, що близько 80 відсотків зросту обумовлено генетикою. Наша ДНК визначає максимальний потенційний ріст, тоді як фактори навколишнього середовища визначають, чи досягнемо ми цього максимуму чи ні.

З цієї причини важко передбачити зріст тільки на основі генетики в країнах, де недоїдання поширене серед дітей. З іншого боку, в країнах з адекватним харчуванням зріст можна передбачити, використовуючи гени, з точністю до 3 см, кажуть вчені.

Цілком імовірно, що існує максимальна фізіологічна висота, якої ми можемо досягти, вище якої наше серце не зможе ефективно перекачувати кров по тілу. Вчені говорять, що ця межа може становити близько 2,7 м, що є зростом найвищої людини в історії, Роберта Уодлоу.

Середній зріст у світі неухильно збільшувався протягом сотень років, але близько 30 років тому стабілізувався, чи означає це, що ми досягли свого максимального зросту?

"Розумно припустити, що існує верхня межа середнього зросту, при якому фактори харчування і здоров'я є оптимальними. Але також була висунута гіпотеза, що недавні зміни способу життя можуть перешкоджати подальшим змінам середнього зросту людини", — говорить доктор Ейріні Марулі, експерт з генетики і статистики з Університету Королеви Марії в Лондоні.

"Таким чином, додаткові фактори, що впливають на зріст, можуть включати зміни в охороні здоров'я, харчуванні і соціально-економічному статусі", — додає вона.

Хоча зріст у першу чергу визначається генетикою, фактори навколишнього середовища, такі як дієта, також відіграють важливу роль, кажуть вчені.